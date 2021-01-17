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17.01.2021 21:55
Рубрика: Власть

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Чиновников станут штрафовать за госзакупки только импортных товаров
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Министерство юстиции предложило ввести наказание за несоблюдение обязательной минимальной доли закупок российских товаров для государственных нужд.

"Законопроектом вводится административная ответственность должностных лиц заказчика за несоблюдение минимальной доли закупок, дополнив статью 7.30 КоАП новой частью 16", - говорится в тексте.

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Документом предусматривается вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом можно будет избежать наказания, если заказчик докажет обоснованность закупки импортных товаров.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о таких правонарушениях предлагается наделить министерство промышленности и торговли, которое уполномочено на осуществление оценки достижения заказчиком минимальной доли закупок.

Дата вступления закона в силу определена на 1 января 2022 года.

Власть Право Административное право Правительство Минюст

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