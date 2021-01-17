Дмитрий Медведев оценил выборы в США и их последствия

Избирательная система США архаична, социальные сети продемонстрировали факты оголтелой цензуры, а в Москве теперь ждут от Вашингтона только продолжения жесткой антироссийской политики. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для ТАСС оценил уроки и последствия президентской кампании в США для самой страны и всего мира.

Прошедшие в США выборы Медведев охарактеризовал как едва ли не самые скандальные за всю историю, подтвердившие серьезные проблемы в избирательной системе страны. "Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии - способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа в целом", - подчеркнул он. Страна расколота на два лагеря, открылись противоречия между федеральным центром и отдельными штатами. Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон, прокомментировал зампред Совбеза события в Капитолии, а "холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея".

- Ситуация, спровоцированная цепочкой событий, в основе которых лежит архаичная система выборов, может привести к новым волнам насилия и беспорядков. Впрочем, американская политическая система на протяжении веков доказывала свою гибкость. Уверен, она справится и сейчас, - написал Дмитрий Медведев.

Выборы в США также продемонстрировали беспрецедентную роль социальных сетей и новых медиа в публичной политике. По мнению замглавы Совбеза, они развязали информационную войну без правил, причем против одного человека - президента США Дональда Трампа. "Несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?" - подчеркнул он.

Соцсети стали подменять собой госинституты и навязывать другим свою позицию, лишая людей возможности выбора. В свою очередь 75 млн избирателей, проголосовавших за Трампа, и сотни миллионов его подписчиков "остались за бортом", их маркировали как неблагонадежных, отметил замглавы Совбеза. "И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество. Лишает его (а потенциально - весь мир) возможности объективно ориентироваться в происходящем", - пишет Медведев.

Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей при любых хозяевах Белого дома. От Джо Байдена, замечает замглавы Совбеза, пока ничего позитивного в адрес России не прозвучало. Избранный президент США известен откровенно недружественной, резкой и даже агрессивной риторикой в отношении Москвы. Именно нашу страну он считает самой большой угрозой для Америки с точки зрения подрыва ее безопасности и союзов. "При этом в команду демократа вошли политики, которые придерживаются схожих взглядов и совершенно не заинтересованы в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном", - оценил Медведев кадровые решения Байдена. В ближайшие годы отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными.

Блокировка аккаунтов Трампа и его сторонников в соцсетях - проявление оголтелой цензуры

Непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене, некоторая токсичность страны даже для союзников и партнеров - следствие социальных потрясений, через которые проходит американское общество, считает Медведев. Эту нестабильность, по его словам, в значительной степени порождает неуклюжая, безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века. "И последние выборы стали не политической конкуренцией идей, которой так всегда гордились США, а противоборством двух кампаний ненависти", - пишет Медведев.

- Только сами американцы могут решить, нужно ли им оставить в стороне свой национальный эгоизм и начать реформу электоральной системы, а вместе с ней и реформу политической жизни. Пока реального движения к этому нет. Нет даже намеков на желание что-то изменить. А мировое сообщество при этом уже сейчас платит слишком большую цену за нежелание США меняться, - заключил зампред Совбеза РФ.