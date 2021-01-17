Доктор Мясников назвал главную ошибку при лечении COVID-19 дома

Непонимание тактики лечения коронавируса в домашних условиях приводит к печальным последствиям. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

"Основной акцент в том, что коронавирус требует лишь вспомогательных средств при лечении. Однако люди помнят об этом только до момента, пока сами не сталкиваются с заболеванием. А столкнувшись - требуют срочного назначения лекарств", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Врач предостерег от приема гормональных препаратов и антибиотиков. Нельзя в домашних условиях применять для лечения инфекции то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию. Побочные явления могут быть даже фатальны, отметил Мясников.

Покой и терпение - вот, что действительно необходимо заболевшему. А еще правильное питание - легкое, но калорийное, нужно обильное питье. Из лекарств понадобится жаропонижающие. Медик предложил обратить внимание на витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос. А от тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет вакцинация.

Ранее врач отметил, что вакцинация поможет даже тем, кто от самой прививки отказался. Долгосрочная задача вакцинации - выработать коллективный иммунитет, а он нужен в том числе не вакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус "завязнет" и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей, акцентировал эксперт.