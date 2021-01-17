Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта, внесенные главой государства во исполнение обновленных положений Конституции.

В целом поправки вносятся в два с половиной десятка законов и более детально прописывают запреты на иностранное гражданство для государственных мужей. В частности, список ограничений дополняется наличием "вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ".

Иными словами, чиновнику запрещено не только быть иностранным гражданином, но даже тайком оформлять вид на жительство в иностранной державе. Вводятся ограничения и для тех сотрудников ведомств, которые сами госслужащими не являются.

Как пояснил официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Трудовой кодекс предлагается дополнить новой статьей.

В частности, в проекте поправок в Трудовой кодекс сказано, что лица, не имеющие гражданства России, или российские граждане, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство за рубежом, не допускаются к замещению в госорганах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

Иными словами, здесь речь о тех, кто работает в государственных структурах, не имея статуса госслужащего. Теоретически работать на формально нечиновничьей должности, имея иностранное гражданство, будет можно при условии, что по роду службы человек не будет допущен к государственным секретам. Если же для принятия на работу необходимо оформлять допуск к гостайне, то у кандидата не должно быть иных паспортов, кроме российского.

Правозащитники из Общественных наблюдательных комиссий, проверяющих условия в тюрьмах, также не смогут иметь второе гражданство

Другой законопроект предлагает внести поправки в 24 федеральных закона. Вводятся нормы, предусматривающие запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Кроме того, предусматривается обязанность таких лиц уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства либо получении вида на жительство за рубежом. Так что чиновник, получивший паспорт другой страны, обязан прийти и во всем сознаться.

Подобные правила вводятся также для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, как уточняет председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, аналогичные ограничения устанавливаются для членов общественных наблюдательных комиссий за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, а также для замещения должности капитана морского порта и должностей службы капитана морского порта.

Напомним, Общественные наблюдательные комиссии состоят из представителей гражданского общества. Они имеют право беспрепятственного допуска в тюрьмы. Их миссия - проверять, чтобы условия содержания заключенных не нарушались.

После вступления законов в силу у военных и чиновников, имеющих второе гражданство, будет 10 дней, чтобы в этом признаться. Они смогут остаться на службе, если подтвердят, что намерены выйти из чужого гражданства: у них будет полгода, чтобы это сделать.