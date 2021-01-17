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17.01.2021 18:17
Рубрика: Власть

Секрет не доверят

Лицам, имеющим иностранное гражданство, запретят доступ к гостайне
Текст: Владислав Куликов
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта, внесенные главой государства во исполнение обновленных положений Конституции.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В целом поправки вносятся в два с половиной десятка законов и более детально прописывают запреты на иностранное гражданство для государственных мужей. В частности, список ограничений дополняется наличием "вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ".

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Иными словами, чиновнику запрещено не только быть иностранным гражданином, но даже тайком оформлять вид на жительство в иностранной державе. Вводятся ограничения и для тех сотрудников ведомств, которые сами госслужащими не являются.

Как пояснил официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Трудовой кодекс предлагается дополнить новой статьей.

В частности, в проекте поправок в Трудовой кодекс сказано, что лица, не имеющие гражданства России, или российские граждане, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство за рубежом, не допускаются к замещению в госорганах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

Иными словами, здесь речь о тех, кто работает в государственных структурах, не имея статуса госслужащего. Теоретически работать на формально нечиновничьей должности, имея иностранное гражданство, будет можно при условии, что по роду службы человек не будет допущен к государственным секретам. Если же для принятия на работу необходимо оформлять допуск к гостайне, то у кандидата не должно быть иных паспортов, кроме российского.

Правозащитники из Общественных наблюдательных комиссий, проверяющих условия в тюрьмах, также не смогут иметь второе гражданство

Другой законопроект предлагает внести поправки в 24 федеральных закона. Вводятся нормы, предусматривающие запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Фото: iStock
В Госдуму внесены поправки о госзащите силовиков

Кроме того, предусматривается обязанность таких лиц уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства либо получении вида на жительство за рубежом. Так что чиновник, получивший паспорт другой страны, обязан прийти и во всем сознаться.

Подобные правила вводятся также для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, как уточняет председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, аналогичные ограничения устанавливаются для членов общественных наблюдательных комиссий за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, а также для замещения должности капитана морского порта и должностей службы капитана морского порта.

Напомним, Общественные наблюдательные комиссии состоят из представителей гражданского общества. Они имеют право беспрепятственного допуска в тюрьмы. Их миссия - проверять, чтобы условия содержания заключенных не нарушались.

После вступления законов в силу у военных и чиновников, имеющих второе гражданство, будет 10 дней, чтобы в этом признаться. Они смогут остаться на службе, если подтвердят, что намерены выйти из чужого гражданства: у них будет полгода, чтобы это сделать.

Власть Право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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