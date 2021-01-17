Дубли Панарина и Бучневича испортили дебют Сорокина

Российские форварды клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич забросили по две шайбы в победном матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

Вторая встреча этих клубов завершилась убедительным реваншем "Рейнджерс" - 5:0. Проблемы у соперника начались на предматчевой раскатке. После броска одного из игроков голкипер "островитян" Семен Варламов получил травму. В итоге в воротах дебютировал другой россиянин Илья Сорокин.

Уже в первом периоде за его воротами дважды загорался красный свет после бросков Павла Бучневича и Артемия Панарина. В итоге оба оформили по дублю, а еще один гол записал на свой счет Каапо Какко.

Однако первой звездой был признан российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев, отразивший 23 броска и в пятый раз в карьере отыгравший на ноль. На счету Сорокина 27 отраженных бросков.