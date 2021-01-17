В Национальной хоккейной лиге постепенно раскручивается регулярный чемпионат. Напомним, в этом сезоне он необычный: каждая команда проведет по 56 матчей (вместо обычных 82), причем все они будут сыграны с соперниками по дивизиону. А если учесть, что пришлось обойтись без привычных предсезонных матчей, вряд ли кому-то удастся миновать взлеты и падения, особенно на старте.

Самый яркий пример "качелей" пока явили два нью-йоркских клуба - "Айлендерс" и "Рейнджерс". Дав звонкую пощечину землякам в первом же матче (4:0), "Айлендерс" получили не менее болезненный ответ во втором - 0:5.

Второй игре предшествовали довольно драматические события. На предматчевой раскатке "Айлендерс" травму ключицы после броска одного из партнеров по команде получил герой первой встречи, голкипер Семен Варламов, который должен был снова занять место в воротах. В итоге экстренно дебютировать пришлось новичку "островитян" Илье Сорокину. Получилось, мягко говоря, не очень. Российские "парни с Бродвея" Артемий Панарин и Павел Бучневич не пощадили соотечественника, забросив ему по две шайбы. А всего Сорокин отразил лишь 27 бросков из 32.

- Конечно, Илья оказался в очень тяжелой ситуации, - наставник Барри Троц, слова которого приводит официальный сайт НХЛ, после матча был почти в ярости. - Мы сами нанесли травму Варламову на раскатке. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо. Игроки должны понимать, что вратарь является, пожалуй, самым важным хоккеистом в команде. Они должны помочь ему размяться. Но они думали о чем-то еще. Илья этого не заслужил, не заслужил этого и Варли (прозвище Варламова. - Прим. "РГ"). На раскатке так нельзя себя вести. Можно сказать, что все началось с нее, а затем продолжилось в матче. Мы так играли до самого конца.

Совсем другой матч провел визави Сорокина, еще один россиянин, Александр Георгиев, который, сделав 23 сэйва, был признан первой звездой матча.

- В последние 10 месяцев я много работал, как в тренажерном зале, так и над психологией.

Мне кажется, что в тренировочном лагере я выглядел хорошо. Сегодня в игру я вошел уверенным и действовал так же, как на сборах, - прокомментировал свою игру сам герой вечера.

Что касается Сорокина, исправиться у него будет возможность завтра ночью в матче против "Бостона".

Новичку "Айлендерс" Илье Сорокину пришлось срочно дебютировать из-за травмы Семена Варламова на раскатке. В итоге россиянин пропустил пять шайб

В этот вечер россияне феерили не только в Нью-Йорке. Мощный матч выдал 20-летний форвард "Каролины" Андрей Свечников, хоть его команда и уступила одному из главных аутсайдеров нынешнего сезона, "Детройту" - 2:4. Россиянин один раз ассистировал партнеру, а кроме того, отличился сам, причем сделал это в падении. На счету Андрея уже 101 очко в регулярных чемпионатах НХЛ: по этому показателю он вошел в топ-60 лучших российских бомбардиров за всю историю лиги. А ведь парню, напомним, 20 лет.

Между тем очередной запоминающийся матч провел один из главных претендентов на приз лучшему новичку сезона Кирилл Капризов. Его "Миннесота" второй раз подряд одолела "Лос-Анджелес" - 4:3, причем, как и в первом матче, сделала это в овертайме, уступая по ходу матча 1:3. Интересно, что до "Миннесоты" никому в НХЛ не удавалось сделать два таких камбэка на старте "регулярки".

Что касается Капризова, для него вторая игра получилась не такой яркой, как первая, в которой он набрал три очка. Россиянин несколько раз ошибся, причем одна из ошибок привела к пропущенной шайбе. И все же именно он стал важным соавтором победы "Миннесоты", отдав в овертайме гроссмейстерский пас на Маркуса Юханссона.

Между тем

Казанский "Ак Барс" стал первой командой Континентальной хоккейной лиги, гарантировавшей себе участие в плей-офф сезона 2020/2021. Это стало ясно после того, как подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли на домашнем льду своего ближайшего преследователя по Восточной конференции омский "Авангард" - 3:1. Отметим, что с 72 очками в 46 матчах казанцы возглавляют и сводную таблицу всей лиги.

"Ак Барс"сыграет в плей-офф КХЛ уже в 13-й раз. Он один из четырех клубов, ни разу за всю историю лиги не пропустивших розыгрыш Кубка Гагарина. Кроме того, "Ак Барс" - единственный клуб, трижды завоевывавший главный трофей.