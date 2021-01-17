Египет объявил об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара, расположенной к югу от Каира, включая древний погребальный храм королевы Наерт. Министерство туризма и древностей заявило, что к "крупным открытиям", сделанным группой археологов во главе с профессором Захи Хавассом, также относятся более 50 саркофагов.

Деревянные саркофаги, относящиеся к периоду Нового царства - между 16 и 11 веками до нашей эры - были найдены в 52 могильных валах на глубине от 10 до 12 метров. Хавасс сказал, что на этом месте были обнаружены погребальный храм королевы Наерт, жены короля Тети, а также три кирпичных склада. По его словам, последние открытия могут пролить новый свет на историю Саккары во времена Нового царства. Находка была сделана возле пирамиды, где похоронен царь Тети, первый фараон шестой династии Древнего царства. Как отметили эксперты, запечатанные деревянные гробы, установленные рядом со статуями древних божеств, скорее всего, принадлежали высшим должностным лицам позднего периода и периода Птолемея в Древнем Египте.

Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных, была огромным некрополем древнеегипетской столицы Мемфиса, ставшего объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Несколько лет назад министр древностей и туризма Халед аль-Анани предсказал, что "Саккара еще не открыла все свои сокровища". В ноябре Египет объявил об обнаружении более 100 неповрежденных саркофагов, что стало крупнейшей подобной находкой в минувшем году, сообщает Guardian. Власти страны выразили надежду, что археологические открытия будут способствовать притоку туристов после окончания режима изоляции. Египетский сектор туризма за последние десять лет пережил множество потрясений - от арабской весны 2011 года до продолжающейся пандемии коронавируса.