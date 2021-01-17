У покупателей будет несколько способов быстро проверить, проходил ли товар все необходимые испытания на безопасность в аккредитованной лаборатории.

Данные о сертификатах можно будет получать и по штрихкоду, который наносится на все товары. Фото: iStock

Об этом, а также о поверках счетчиков воды и создании постоянного мягкого автоматизированного контроля за деятельностью испытательных лабораторий и центров по сертификации "Российской газете" рассказал глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Когда у покупателей появится возможность быстрой проверки сертификатов и деклараций на товары?

Назарий Скрыпник: Уже сейчас можно в магазине попросить сертификат или декларацию, на них есть номер и, как правило, QR-код. По ним в электронных реестрах Росаккредитации можно проверить, действует документ или нет, то есть испытывался ли товар на безопасность по всем правилам. Реестры открыты, в них огромное количество данных о товарах. Обеспечить покупателям понятный и простой доступ к ним - одна из важных задач для ведомства. Для этого уже сделан ряд шагов.

Росаккредитация открыла специальный раздел, на котором в любое время суток можно зайти в реестры и проверить, действителен сертификат на товар или нет, например, перед покупкой.

На часть товаров уже сейчас можно проверить, есть ли действующий сертификат или декларация, с помощью мобильного приложения "Честный знак". Оно используется для считывания кодов обязательной маркировки товаров, которая призвана защитить покупателей от контрафактной продукции. По планам правительства маркировка должна быть внедрена для большинства товаров до 2024 года. Через эту систему уже проходят вся обувь, некоторые виды одежды, другие товары, их перечень постоянно расширяется. Росаккредитация начала путем взаимного обмена наполнять национальную систему маркировки данными о безопасности товаров. Из реестров Росаккредитации передана информация о 4,3 млн сертификатов и деклараций. До конца первого квартала этого года информация о документах, подтверждающих их проверку на безопасность, появится у всех товаров, внесенных в национальную систему маркировки.

Выявлением "липовых" протоколов испытаний продуктов и детских товаров займется искусственный интеллект

Мы хотим пойти дальше, чтобы данные о сертификатах и декларациях можно было получать по штрихкоду GTIN, просто наведя на него камеру телефона. Такой код наносится на все товары.

Истек мораторий на поверку бытовых счетчиков, и когда с конца декабря все ринулись заказывать поверку, некоторые компании-поверители стали предлагать "дистанционные" услуги - сфотографируйте счетчик так, чтобы номер было видно, и все. Тем более теперь свидетельство о поверке выдавать не надо, достаточно записи в электронном реестре. С этим как-то боретесь?

Назарий Скрыпник: Поверка счетчиков воды проводится по утвержденным методикам, которые во всех случаях требуют подключения эталонного оборудования. Для этого специалисту необходимо быть рядом со счетчиком. Проведение удаленной поверки невозможно - нет таких методик. Здесь гражданам надо самим проявить осмотрительность. Работы имеют право проводить только аккредитованные организации. Именно они могут вносить сведения о поверке в единый реестр Росстандарта.

Такая запись в реестре является единственным официальным подтверждением, что водосчетчик поверен.

Для борьбы с мошенниками, которые предлагают услуги по поверке, но не имеют на это права, мы открыли электронный сервис с актуальной информацией о компаниях-поверителях.

В России работает несколько сотен таких организаций. Теперь граждане могут в один клик получить достоверную информацию о компаниях, которые имеют право проводить поверку в их регионе. Найти организацию в реестре можно по ИНН или названию. Если компании в нем нет, лучше выбрать другую организацию. В этом наш сервис также поможет.

Поскольку мошенники никаких работ не проводят, они выставляют очень привлекательный ценник. А сколько в реальности должна стоить поверка одного бытового счетчика воды?

Назарий Скрыпник: Даже если мошенники предлагают заманчивую цену за поверку, сэкономить не получится, ее результат будет недействительным. На стоимость реальной услуги будут влиять спрос, специфика региона, особенности организационно-правовой формы поверителя и т.д. Каждая организация сама определяет цену и указывает ее в договоре. Стоимость поверки счетчиков в различных регионах страны находится в диапазоне 300-1500 руб. в зависимости от типа конкретного прибора и методики поверки.

Если компания за день оформляет миллион поверок, хотя в штате три человека, вы же это видите по реестру?

Назарий Скрыпник: Это самый распространенный показатель для выявления тех, кто нечист на руку, когда количество проведенных поверок превышает все мыслимые физические возможности компании. Чтобы выявить нарушителей, мы работаем по конкретным индикаторам риска.

Заказчикам испытаний следует проявлять осмотрительность при выборе лабораторий. В помощь им будет запущен специальный сервис

Только что завершился отсев лабораторий и органов сертификации из национальной части Единого реестра ЕАЭС. Те, кто был исключен, не смогут испытывать и сертифицировать самые востребованные товары. Как в итоге изменился рынок?

Назарий Скрыпник: Правительство установило особые правила отбора для тех испытательных лабораторий и органов по сертификации, которые представляют наше государство на территории ЕАЭС в сфере оценки безопасности социально значимой продукции. Это товары для детей, пиротехника, бытовая техника. К таким аккредитованным лицам предъявляются повышенные требования. Они должны быть компетентны, иметь необходимое испытательное оборудование, помещения, квалифицированный персонал, а также не допускать оформления сертификатов и протоколов испытаний без реальных исследований.

Мы видим, что механизм переоценки начал реально работать и количество недобросовестных организаций сократилось. При этом пересмотр рынка оценки соответствия повысил уровень сознательности и ответственности его участников. Аккредитованные лица начали срочно искать персонал с профильным образованием и опытом, отказываться от сотрудничества с теми, кто раньше работал в компаниях, которые выдавали документы без проведения реальных испытаний. Лаборатории и органы по сертификации начали активно обновлять данные в личных кабинетах ФГИС Росаккредитации. Так, в октябре-ноябре на 60% увеличилось количество вносимых в день изменений в реестре работников аккредитованных лиц.

Это несомненный плюс, так как уменьшается количество потенциально опасной продукции, испытания на безопасность которой могли проводиться не в полном объеме или вообще не проводиться.

Решения по аккредитованным лицам принимает Межведомственный совет национальной инфраструктуры качества, в который входит руководство 16 федеральных ведомств. В итоге советом принято 73,6% положительных решений по поступившим заявлениям - о переоценке и новых включениях в национальную часть единого реестра ЕАЭС. Организации, исключенные или не вошедшие в реестр, не вправе представлять государство на евразийском пространстве, но могут продолжать деятельность в других направлениях в сфере аккредитации. Почти все они сразу начали устранять выявленные несоответствия, и многие подали повторные заявки на включение. В ближайшее время совет их рассмотрит, тогда первый этап по формированию национальной части Единого реестра ЕАЭС и завершится.

Дальше будем регулярно отслеживать отклонения в деятельности вошедших в реестр лиц и, если потребуется, снова выносить на рассмотрение совета вопрос об их соответствии критериям.

Подобрать добросовестную компанию для поверки счетчика поможет сервис poverka.fsa.gov.ru. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Много ли среди исключенных лидеров рынка?

Назарий Скрыпник: На рынке оценки соответствия нет игроков с критически важным объемом работы. Нет таких компаний, исчезновение которых сразу привело бы к тому, что негде испытать, скажем, детские товары или средства индивидуальной защиты. И не было снижения числа выдаваемых сертификатов по мере того, как лаборатории и органы по сертификации исключались из реестра. Рынок сохраняет стабильность.

Летом вступит в силу закон об отзыве сертификатов, но сами правила еще не утверждены. Каким будет механизм отзыва? В каких случаях сертификаты будут признаваться недействительными? У рынка было много опасений на этот счет.

Назарий Скрыпник: Вряд ли для опасений есть основания. Во-первых, если орган по сертификации закрылся, чтобы избежать проверки, мы имеем право отправить в архив все результаты его деятельности за последние три года. Иногда по четыре-пять тысяч сертификатов отправляли. Во-вторых, если мы видим нарушения - проще говоря, протокол испытаний "липовый" - требуем прекратить действие сертификатов. А если компания этого не делает, то либо сокращаем ее область аккредитации, либо полностью прекращаем действие ее аккредитации и сертификаты переводим в архив.

Теперь механизм отзыва станет более быстрым. Самое главное - право признавать сертификаты недействительными будет у органов государственного контроля за продукцией: Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзора и других.

Сертификаты на товары, внесенные в национальную систему маркировки, можно будет проверить через приложение "Честный знак"

Станет меньше "бесхозных" сертификатов. Сейчас орган по сертификации открылся, выпустил массу пятилетних сертификатов и через год закрылся. Если сертификаты серийные, раз в год нужно выезжать с инспекцией на производство. Кто это будет делать? Кроме того, к нам часто поступали жалобы на органы по сертификации, которые требовали большие деньги от производителей за проверки, угрожая прекратить сертификат. Теперь изменения в закон позволят передавать сертификационное дело из одного органа в другой для дальнейшего контроля.

Как вы понимаете, что испытания не проводились, а все документы просто "нарисованы"?

Назарий Скрыпник: По разным признакам можно сделать вывод, что испытания проведены не в полном объеме или с нарушениями. Например, детская игрушка должна испытываться не менее пяти дней, а испытания по факту длились сутки. Бывают случаи, когда различные товары испытывались на одном и том же оборудовании, конструкция которого и технология испытаний при этом не позволяют это сделать. Если лаборатория не имела права испытывать конкретный товар, то есть протокол сделан некомпетентными людьми. Это также одно из оснований признания сертификата недействительным.

В информационную систему Росаккредитации ежегодно поступают данные о 20 млн протоколов испытаний. С учетом масштабов нашей страны для автоматизации поиска отклонений эффективно применять искусственный интеллект. Можно рассчитать средние сроки испытаний, например, детской игрушки, и сравнить с ними данные из загружаемых в систему новых протоколов. Вопрос только, как научить искусственный интеллект правильно распознавать протокол, для которого нет определенной формы.

Планируем установить более четкие требования к протоколам испытаний в рамках работы с коллегами по ЕАЭС (Росаккредитация будет координировать рабочую группу по цифровизации в Совете руководителей органов по аккредитации ЕАЭС. - Прим. ред.). Дальше перейдем к электронной форме протоколов, к их автоматической выгрузке в нашу систему и анализу. Это часть проекта по созданию электронного архива деятельности аккредитованных лиц.

Уже сейчас мы предлагаем участникам рынка максимально наполнять нашу систему данными об их работе. Тем самым побуждаем лаборатории к повышению прозрачности.

Назарий Скрыпник: За счет цифровизации мы хотим наладить постоянный, но мягкий контроль, подсказывающий правильное направление работы. Фото: Росаккредитация

Какие сегменты рынка сейчас вызывают у вас наибольшее беспокойство?

Назарий Скрыпник: В зоне нашего особого внимания товары массового потребления (например, пищевые продукты), социально чувствительная продукция (детские коляски и велосипеды, игрушки). Для повышения качества и оперативности контроля в этих сферах планируем применять решения на основе технологий искусственного интеллекта для анализа протоколов испытаний.

Сигналы с рынка нам подает и бизнес. По инициативе ассоциаций производителей Росаккредитация проверяла лаборатории и органы по сертификации, работавшие с колесными дисками, трубами, цементом. Ассоциация видит, например, что по госконтрактам используются бывшие в употреблении трубы, хотя они должны быть новые, и через механизм оценки соответствия пытается навести порядок на рынке. Это правильно.

Наша цель - более плотно взаимодействовать и с поставщиками. Им следует проявлять осмотрительность при выборе контрагента. Мы сейчас разрабатываем чек-лист, чтобы заказчики могли выбрать добросовестную лабораторию. Планируем сделать сервис по поиску аккредитованных лиц на базе конфигуратора электронных областей аккредитации. Это часть нашего проекта по созданию цифровых двойников лабораторий (включает данные о направлениях деятельности, методах испытаний, сотрудниках, оборудовании). Можно сравнить это с выбором телевизора на маркетплейсе - вы задаете диагональ, производителя, другие параметры для поиска. У нас такой же фильтр будет по аккредитованным лицам, чтобы по региону и товару можно было выбрать, например, подходящие испытательные лаборатории.

Использование информационных технологий позволит создать постоянный, но мягкий контроль со стороны информационной системы Росаккредитации, которая будет подсказывать организациям и предпринимателям правильное направление работы.

Какие-то новые задачи возникают перед Росаккредитацией?

Назарий Скрыпник: Развитие национальной системой аккредитации идет в ногу со временем, аккредитация расширяет свое присутствие в социально значимых сферах, таких как медицина и экология.

Ожидаем появления двух новых видов аккредитованных лиц в этих важных сферах.

Это медицинские лаборатории, которым будет предоставлен выбор государственных стандартов при аккредитации. Их выделение в отдельную категорию аккредитованных лиц соответствует международной практике.

И надеемся, уже в этом году появятся органы по валидации и верификации парниковых газов. Их работа позволит реализовывать климатические проекты по сокращению вредных выбросов в атмосферу и увеличению поглощения парниковых газов. Начало аккредитации в этой сфере также важно для имиджа России на международном уровне.