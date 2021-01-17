Холлоуэй победил Каттара, установив рекорд UFC по количеству ударов

В главном поединке турнира UFC Fight Island 7 в Абу-Даби Макс Холлоуэй по решению судей победил Кэлвина Каттара. На счету победителя новый рекорд по нанесенным ударам.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что бой Холлоуэя и Каттара будет носить претенденсткий статус в полулегкой весовой категории. Поединок прошел с подавляющим преимуществом Холлоуэя, который принялся активно наносить удары по оппоненту. В какой то момент боя он даже успел пообщаться с комментаторами поединка, заявив им, что он лучший боксер в UFC.

Каттар пропускал удары, но продолжал поединок, вызвав восхищение своей стойкостью. За бой Холлоуэй выбросил 445 акцентированных ударов, установив рекорд UFC. Ранее никому не удавалось дойти до отметки в 400 ударов. Каттар продержался, но вердикт судей был не на его стороне. Все трое отдали победу Холлоуэю - 50:43, 50:43, 50:42.

В предварительном карде россиянин Рамазан Эмеев одержал победу над Давидом Завадой из Польши.