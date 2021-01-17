Еще в 2015 году экономист британского Международного центра долгожительства Бен Франклин отмечал, что предприниматели, которые смогут адаптироваться к работе в условиях старения населения, будут процветать в будущем, а те, кто попытается сохранить статус-кво, будут с трудом выживать. Самые дальновидные бизнесмены уже начали переключаться на пожилую аудиторию, и, по подсчетам исследователей компании Accenture и Oxford Economics, в ближайшие годы "серебряная" экономика создаст миллионы дополнительных рабочих мест и увеличит мировой ВВП на 2-2,5%.

Согласно отчету отечественного проекта "Компания для всех возрастов", наиболее высокие темпы объема "серебряной" экономики на душу населения старше 50 лет прогнозируются в Азии, где этот показатель увеличится через несколько лет примерно в 8 раз. Например, в Японии, где в 2019 году расходы бюджета на медицину составили 43,1 трлн йен (41 млрд долл.), а добрая половина этой суммы ушла на медицинские услуги людям старше 65 лет, всячески стимулируют пенсионеров работать. Согласно данным ОЭСР, уже в 2013 году 66,9% японцев в возрасте 54-65 лет все еще продолжали свою карьеру. Среди граждан старше 65 лет этот показатель составлял более 20%, что является самым высоким показателем среди стран с развитой экономикой. Согласно прогнозам экспертов, к 2060 году доля работающих граждан Японии старше 65 лет достигнет 40%. Все это объясняется следующими причинами: японская система соцобеспечения оказывает ограниченную поддержку неработающим пенсионерам - средняя сумма пособия составляет лишь 40% от трудового дохода (при том, что средний показатель по странам ОЭСР равен 65,9%), поэтому неуверенные в будущей финансовой стабильности японцы стараются как можно дольше сохранить работу.

Не отстает и Китай, где в 2014 году производство товаров и услуг для пенсионеров принесло 652 млрд долл., или 8% ВВП, а к 2050 году, согласно прогнозу Национального комитета по проблемам старения, рынок "серебряных волос" составит примерно треть всей экономики Поднебесной. Именно в 2050 году, по прогнозам специалистов, число граждан 60-летнего возраста достигнет полмиллиарда. Сейчас крупный бизнес переориентируется: автогиганты разрабатывают спецавтомобили с облегченным управлением для пенсионеров, открываются агентства с квалифицированными домработницами и сиделками, выпускаются новые модели кресел-каталок. Одним из трендов на рынке труда стала профессия "пенсионного" финансового консультанта, который объясняет пожилым китайцам, куда следует вложить сбережения.

Автогиганты разрабатывают спецавтомобили с облегченным управлением для пенсионеров, открываются агентства с квалифицированными сиделками

"Серебряная" экономика стран ЕС по объему уступает лишь двум крупнейшим экономикам мира - США и Китаю. В 2015 году ее вклад в ВВП составил 4,2 трлн евро. С приростом примерно 5% в год ее объем к 2025 году составит 5,7 трлн евро и обеспечит 88 млн рабочих мест (это примерно 38% занятости ЕС). Потребительские расходы европейских пенсионеров за последние 20 лет росли на 50% быстрее, чем расходы граждан до 30 лет. Именно "серебряное" поколение в европейских странах становится основным потребителем услуг, предоставляемых сферой гостиничного бизнеса, красоты и здоровья. Кстати, растут и госрасходы на здравоохранение - например, во Франции и Германии этот показатель равен 9,5% ВВП. В этих же странах, равно как и в Италии, Люксембурге и Нидерландах, на фоне щедрой системы пенсионного обеспечения наблюдаются самые низкие показатели занятости граждан 50+.

Чтобы подстегнуть пожилых продолжать трудовую деятельность, государства принимают различные меры. В Нидерландах, например, с 2004 года отменен один из социальных налогов на зарплату работников от 50 лет и старше, что сократило издержки работодателя на 5%. В Германии в 2003 году ввели государственные субсидии найма работников старше 50 лет - они рассчитаны на период до 3 лет и могут достигать 50% зарплаты.

2,1 миллиарда человек старше 60 лет будет на планете уже к 2025 году, прогнозируют в ООН, а еще в 2015 году их было 901 млн человек

Одна из крупнейших "серебряных" экономик в США. Только в 2013 году она принесла 1 трлн долл. налогов в американский федеральный бюджет. По данным Бюро трудовой статистики США, за последние 20 лет занятость специалистов старше 65 лет выросла на 117%, в 2017 года число рабочих мест, созданных "серебряной" экономикой, достигло 89,4 млн, или 61% от общего числа. В 2018 году доля безработных граждан в возрасте 55+ составила всего 3,1% - это меньше среднего по стране показателя в 3,9%. Эксперты отмечают, что увеличение среднего возраста сотрудников привело к росту средней продуктивности труда во всех отраслях производства.

Что касается финансовых трат, здесь поколение бэби-бумеров, которым сегодня 60-70 лет, превзошло все остальные поколения американцев на 400 млрд долл. в год. Примерно 70% суммы совокупного чистого дохода всех американских граждан приходится именно на представителей "серебряного поколения". Самые дальновидные американские компании начали активно переключаться на пожилую аудиторию. Например, онлайн-сервис Honor помогает семьям найти квалифицированную сиделку по необходимым критериям (с определенными навыками или говорящую на нужном языке), уберизируя сферу ухода за пожилыми на дому. Ведущие инвесторы Кремниевой долины уже вложились в этот проект. Всего же на сайте AngelList можно найти около 500 стартапов в категории Elder Care и Senior Citizens.