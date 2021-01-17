Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году

Средняя ставка по банковским вкладам в 2020 году упала до небывало низких значений за всю постсоветскую историю России. Это логично привело к перетоку физлиц на фондовый рынок - в 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. "Российская газета" разбиралась, в какие активы можно попытаться инвестировать в наступившем году.

Низкая инфляция позволила Банку России продолжить снижать ключевую ставку (до уровня 4,25%), что потянуло за собой уровень ставок по депозитам (впрочем, тенденция к понижению ставок по вкладам началась еще в 2019 году). За последний год максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по объему привлеченных вкладов физлиц упала, по данным Банка России, с 5,93% до 4,49%. В начале 2019 года тот же показатель был лишь немногим меньше 8% годовых.

Цикл снижения кредитных ставок закончился, тогда как по депозитам можно даже ожидать некоторого (впрочем, незначительного) повышения ставок в течение наступившего года, считает вице-президент международного рейтингового агентства Moody"s Ольга Ульянова.

"Это объясняется тем фактом, что кредитный портфель банков по-прежнему будет расти быстрее, чем портфель депозитов, и банкам, возможно, потребуется простимулировать вкладчиков если не нарастить свои сбережения, то хотя бы не выводить их активно в альтернативные каналы, такие как инвестиции на финансовых рынках и рынке недвижимости", - говорит Ульянова.

На депозиты до года приходится примерно 35,6% сбережений россиян и еще 32,6% приходится на вклады с погашением от одного года до трех лет. Таким образом, не все еще столкнулись с низкими ставками по депозитам, а судя по росту остатков на текущих счетах, многие вкладчики действительно ожидают более высоких ставок, говорит управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Всего за пару лет средняя ставка по вкладам опустилась почти с 8% до 4,5%

Это подтверждается статистикой Сбербанка. По данным РБК, за 2020 год объем денег на рублевых счетах физлиц в банке (накопительных, карточных, некоторых других, но не на депозитах) вырос на 1,2 трлн рублей, или на 42%. Остатки на валютных счетах у розничных клиентов Сбербанка выросли в прошлом году на 2,8 млрд долларов (55,3%). Во многом деньги перетекли на текущие счета именно с депозитов.

По словам Русецкого, рублевые облигации являются следующим по уровню риска инструментом за депозитом, и для бывших вкладчиков это разумный вариант для инвестирования. "Текущая доходность компаний первого эшелона порядка 6%, у второго эшелона она составляет 7-7,5% к погашению, что выше депозитных ставок даже с учетом налогов. Мы не ожидаем резкого изменения в доходностях в 2021 году и предпочитаем покупку среднесрочных корпоративных облигаций, не рекомендуем увеличивать доходность портфеля за счет длинных государственных облигаций или высокодоходных бумаг. Если доходность рынка облигаций недостаточная, то лучше добавить в свой портфель российских акций", - говорит он. С точки зрения секторов стоит уделять внимание сырьевым компаниям и финансовому сектору, полагает Русецкий.

По его словам, российский фондовый рынок по-прежнему остается одним из самых дешевых в мире с точки зрения оценки по мультипликаторам, но в последние годы к этой дешевизне добавилась высокая дивидендная доходность. На фоне роста цен на сырье дивидендная доходность индекса Мосбиржи достигнет 8-9%, это будет основным фактором для роста котировок, считает Русецкий.

В 2020 году российский рынок акций впервые за шесть лет вошел в медвежью фазу (падение составило более чем на 20% от максимумов) и успел восстановиться. Обычно после столь сильного падения рынок продолжает расти еще два года, указывает аналитик. В первом квартале 2020 года стоит ожидать обновления максимумов индекса Мосбиржи и его дальнейший рост, прогнозирует Русецкий.

"Потенциальные риски для российского рынка могут прийти с двух направлений: низкая скорость вакцинации населения либо низкая эффективность вакцин, а также потенциальные санкции со стороны США. Относительно санкций - нужно смотреть на уровень конфронтации сторон. В настоящий момент не стоит ожидать тяжелых санкций (которые могут навредить рынкам), так как предпосылок для этого нет. В целом 2021 год выглядит достаточно позитивно для развивающихся стран и для России в частности", - считает Русецкий.

Принимая решение, инвестору необходимо выбирать активы не по потенциалу роста, а прежде всего по толерантности к риску самого инвестора, предупреждает аналитик. Если у интересующихся фондовым рынком нет опыта инвестирования, то лучше начинать с коротких облигаций и/или небольшой доли акций, указывает он.