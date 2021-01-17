Le Monde: На регулятор ЕС надавили для утверждения вакцины Pfizer

Французская газета Le Monde утверждает, что получила доступ к документам, свидетельствующим, что на Европейское агентство лекарственных средств, ЕАЛС, оказывалось давление для более быстрого утверждения вакцины от коронавируса, произведенной фармгигантом Pfizer. Издание подчеркивает, что документы европейского регулятора были переданы неизвестными хакерами консорциуму европейских журналистов, членом которого является и Le Monde.

Анализ документов показал, что, несмотря на возражения комиссии Европейского агентства лекарственных средств, вакцина Pfizer все-таки была утверждена в крайне сжатые сроки. "В ноябре европейское агентство сформулировало три "основных возражения" против этой вакцины: некоторые производственные площадки еще не были проверены; данные о коммерческих партиях вакцин по-прежнему отсутствовали; но, прежде всего, имеющиеся данные выявили качественные различия между коммерческими партиями и партиями, которые использовались во время клинических испытаний", - говорится в материале издания.

То есть из документов становится понятным, что ЕАЛС подверг Pfizer критике за то, что предназначенные для массового рынка дозы вакцины имели более низкое качество в сравнении с теми, что были использованы в клинических испытаниях. По мнению комиссии, это связано с изменением методов производства с целью его наращивания. В результате концерн вынужден был пойти на уступки и якобы гарантировал, что качество вакцины для массового производства будет соответствовать необходимым требованиям.

В статье также приводятся слова неназванного сотрудника ЕАЛС, которого удивило заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она в безапелляционной форме потребовала одобрить вакцины Pfizer и Moderna уже до конца 2020 года. Этот же чиновник утверждает, что на тот момент у этих двух препаратов имелись проблемы, которые служили препятствием для их одобрения.