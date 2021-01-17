Лоббизм в США приведет к упадку

Новости

В московском метро запустят 44 новых поезда 16:44
В Подмосковье СК начал проверку после гибели ребенка на горке 16:36
У 13 израильтян произошел лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer 16:27
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы 16:21
Названа причина крушения сухогруза у берегов Турции 15:57
Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка IBU в Германии 15:18
РФПИ опроверг данные об отказе Бразилии регистрировать вакцину "Спутник V" 15:18
Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского 14:55
Карелия первой в 2021 году примет передвижной музей "Поезд Победы" 14:44
Число отравившихся водой в Буйнакске превысило 300 человек 14:30
В Госдуме оценили заявление Шредера о причинах воссоединения Крыма с Россией 14:25
В Подмосковье ребенок погиб во время катания с горки 14:10
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 13:57
В Петербурге полицейский и его отец предотвратили убийство блокадницы 13:54
Баскетболисты Краснодара победили нижегородцев на выезде 13:44
Логинов снялся с масс-старта в Оберхофе 13:29
СМИ: "Аякс" отказался отпустить Промеса в "Спартак" 13:16
В Москве два человека пострадали в ДТП в Лефортовском тоннеле 12:53
В Британии подготовят закон о защите памятников от "толпы" 12:40
Генконсул США в Екатеринбурге заявила о продолжении работы дипмиссии 12:33
Глава МИД ФРГ выступил за привилегии для тех, кто вакцинировался от COVID-19 12:10
В Туве при обрушении шахты погиб рабочий 12:07
Бастрыкин взял на личный контроль проверку ситуации с вдовой Николая Крючкова 12:05
В Москве за день выпала треть месячной нормы осадков 11:54
Метель парализовала работу аэропорта Краснодара 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права
Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 16:43

Лоббизм в США приведет к упадку

Четыре года назад пока еще действующий лидер США Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, громко и многократно заявлял о том, что заняв пост президента страны, намерен "осушить вашингтонское болото". Четыре года пролетели в мгновенье ока, и перед глазами предстала удручающая картина - политическая атмосфера Вашингтона не только не стала чище и сильней, а, наоборот, стала еще более вялой и грязной. Главная причина, которая привела к политическому упадку Соединенных Штатов, заключается в тесной и глубокой связке групп по интересам и политических группировок, а также связке лоббистской и денежной политики, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
В Белом доме давно перестали замечать проблемы и нужды населения. Фото: Медиакорпорация Китая В Белом доме давно перестали замечать проблемы и нужды населения. Фото: Медиакорпорация Китая
В Белом доме давно перестали замечать проблемы и нужды населения. Фото: Медиакорпорация Китая

В США открыто влиять на правительственные решения посредством лоббирования могут не только группы по интересам, но даже отдельные лица. Это совершенно обычное и легальное явление на территории США. Согласно данным Opensecrets, с 2000 по 2019 годы в США число официально зарегистрированных лоббистов и разного рода переговорщиков ежегодно составляло более 10 тысяч. Расходы на политическое лоббирование в этот период выросли с 1,56 миллиарда долларов до 3,51 миллиарда. Это привело к тому, что интересы и нужды уязвимых групп и слоёв населения правительство попросту перестало слышать и воспринимать.

"Эрозия и разъедание словно ржавчиной" американской политики со стороны групп по интересам прямо проявляется в их влиянии на президентские и парламентские выборы. Согласно данным статистики Opensecrets, в 2020 году в Соединённых Штатах насчитывалось 2276 так называемых "Cуперкомитетов политических действий" (Super Political Action Committee, Super PAC), которые аккумулировали деньги в общей сумме 3,16 миллиарда долларов в формате пожертвований на политические кампании, распределяли эти средства по своему усмотрению и влияли на выборы на всех уровнях.

Капитолийский холм также не может вырваться из цепких лап заинтересованных групп и лоббистов. Так, в ходе выборов в Конгресс 2016 года сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио получил денежную поддержку со стороны индустрии инвестиций в ценные бумаги на сумму в общей сложности свыше 63 миллионов долларов. Республиканский сенатор штата Техас Тед Круз - более 26 миллионов долларов финансирования со стороны нефтегазовой отрасли. А демократ от штата Вермонт сенатор Берни Сандерс - более 20 миллионов долларов финансовой поддержки со стороны участников системы образования.

После прихода к власти Дональд Трамп не скрывал своей связи и признательности и открыто одарил группы по интересам различными привилегиями и возможностями. Например, экономическая группа правительства тесно связана с финансовой корпорацией Wall-Street Financial Group. Министр финансов Стивен Мнучин был высокопоставленным сотрудником инвестиционно-финансового конгломерата Goldman Sachs Group, Inc., а экономический советник Белого дома Гэри Кон, и вовсе проработал в Goldman Sachs Group, Inc. полвека, начав с позиции трейдера опционами и закончив президентом.

Очевидно, что "эрозия и разъедание словно ржавчиной" американской политики деньгами и интересами превратилась и институциональную системную коррупцию Соединённых Штатов. Вне зависимости от того, кто будет занимать пост президента США, он не сможет побороть эту болезнь и изменить характер и суть американской политики, основанной на деньгах и интересах правительственных и финансовых групп, но никак не народа.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

РФПИ опроверг информацию об отказе Бразилии от вакцины "Спутник V"
Ушел из жизни герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин
Шредер: Воссоединение Крыма с Россией вызвано расширением НАТО
Вильфанд: В ближайшие дни морозы охватят большую часть России
Нурмагомедов допустил возвращение в UFC