Лоббизм в США приведет к упадку

В США открыто влиять на правительственные решения посредством лоббирования могут не только группы по интересам, но даже отдельные лица. Это совершенно обычное и легальное явление на территории США. Согласно данным Opensecrets, с 2000 по 2019 годы в США число официально зарегистрированных лоббистов и разного рода переговорщиков ежегодно составляло более 10 тысяч. Расходы на политическое лоббирование в этот период выросли с 1,56 миллиарда долларов до 3,51 миллиарда. Это привело к тому, что интересы и нужды уязвимых групп и слоёв населения правительство попросту перестало слышать и воспринимать.

"Эрозия и разъедание словно ржавчиной" американской политики со стороны групп по интересам прямо проявляется в их влиянии на президентские и парламентские выборы. Согласно данным статистики Opensecrets, в 2020 году в Соединённых Штатах насчитывалось 2276 так называемых "Cуперкомитетов политических действий" (Super Political Action Committee, Super PAC), которые аккумулировали деньги в общей сумме 3,16 миллиарда долларов в формате пожертвований на политические кампании, распределяли эти средства по своему усмотрению и влияли на выборы на всех уровнях.

Капитолийский холм также не может вырваться из цепких лап заинтересованных групп и лоббистов. Так, в ходе выборов в Конгресс 2016 года сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио получил денежную поддержку со стороны индустрии инвестиций в ценные бумаги на сумму в общей сложности свыше 63 миллионов долларов. Республиканский сенатор штата Техас Тед Круз - более 26 миллионов долларов финансирования со стороны нефтегазовой отрасли. А демократ от штата Вермонт сенатор Берни Сандерс - более 20 миллионов долларов финансовой поддержки со стороны участников системы образования.

После прихода к власти Дональд Трамп не скрывал своей связи и признательности и открыто одарил группы по интересам различными привилегиями и возможностями. Например, экономическая группа правительства тесно связана с финансовой корпорацией Wall-Street Financial Group. Министр финансов Стивен Мнучин был высокопоставленным сотрудником инвестиционно-финансового конгломерата Goldman Sachs Group, Inc., а экономический советник Белого дома Гэри Кон, и вовсе проработал в Goldman Sachs Group, Inc. полвека, начав с позиции трейдера опционами и закончив президентом.

Очевидно, что "эрозия и разъедание словно ржавчиной" американской политики деньгами и интересами превратилась и институциональную системную коррупцию Соединённых Штатов. Вне зависимости от того, кто будет занимать пост президента США, он не сможет побороть эту болезнь и изменить характер и суть американской политики, основанной на деньгах и интересах правительственных и финансовых групп, но никак не народа.