Логинов снялся с масс-старта в Оберхофе

Россиянин Александр Логинов пропустит сегодняшний масс-старт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он не попал в список участников гонки, опубликованный на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Причина отсутствия Логинова в стартовом листе на данный момент неизвестна. От нашей страны на соревнование заявлены только Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.

Напомним, что в субботу женская сборная России заняла четвертое место в эстафете в Оберхофе. В составе нашей команды выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. Победительницами стали немки, вторая строчка досталась представительницам Беларуси, третье - Швеции.