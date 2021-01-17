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17.01.2021 13:29
Рубрика: Спорт

Логинов снялся с масс-старта в Оберхофе

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Россиянин Александр Логинов пропустит сегодняшний масс-старт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он не попал в список участников гонки, опубликованный на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images
Сборная РФ по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Причина отсутствия Логинова в стартовом листе на данный момент неизвестна. От нашей страны на соревнование заявлены только Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.

Напомним, что в субботу женская сборная России заняла четвертое место в эстафете в Оберхофе. В составе нашей команды выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. Победительницами стали немки, вторая строчка досталась представительницам Беларуси, третье - Швеции.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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