Женская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете

Женская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу праздновала команда Германии.

В субботу в Оберхофе биатлонистки определяли сильнейших в эстафетной гонке. Сборную России представляли Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Проблемы начались уже на первом этапе. Павлова на стрельбе сумела заработать штрафной круг, проиграв лидерам почти 50 секунд. Куклина сумела приблизиться к лидерам, завершив свою часть гонки на пятой позиции, отыграв около 20 секунд. Миронова смогла подняться на четвертую позицию, а бежавшая последней Кайшева так и не настигла первую тройку. Женская команда повторила результат мужской, которая днем ранее также пришла на финиш четвертой.

Победила сборная Германии, второй результат у белорусской команды, третьими стали шведки.