Минтруд определил размер индексации социальных выплат

Все социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы с 1 февраля.

В этом году размер индексации составит 4,9%, говорится в подготовленном минтрудом проекте постановления правительства. Именно на столько, согласно Росстату, выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается именно с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января.

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. Так, с 1 февраля прошлого года ее размер составляет 65,6 тысячи рублей.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1155 рублей в месяц.

С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. Сейчас размер этого пособия - чуть более 6 тысяч рублей.

Следующая прибавка затронет всех тех, кто получает социальные пенсии - с 1 апреля они вырастут на 2,6%.