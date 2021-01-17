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17.01.2021 22:44
Рубрика: Общество

Над прорубью без селфи

В этом году с крещенскими купаниями надо быть осторожнее
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
В этом году разумнее не участвовать в крещенских купаниях, так как в условиях пандемии коронавируса это явно не принесет положительного эффекта, считает глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - цитируют РИА Новости слова митрополита Илариона. Архиерей также напомнил, что крещенские купания - это не церковное предписание, а традиция, люди участвуют в них по собственной инициативе.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Власти некоторых регионов уже объявили, что крещенские купания у них проводиться не будут. По предварительным данным, это Томская, Саратовская, Калининградская области, Хабаровский и Ставропольский края. Но несмотря на это, желающие смогут объявиться, и отнюдь не из рядов дисциплинированной верующей паствы. По предварительным оценкам МЧС, участвовать в крещенских купаниях в этом году планируют более 1 миллиона человек (1 120 000). Поэтому МЧС готовится обеспечивать безопасность возможных мест крещенский купаний. Общая группировка сил, выделенных на это, составит более 71 тысячи человек и 23 тысячи единиц техники. По словам начальника отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрея Печенина, подготовлено 2630 мест купания ( в прошлом году - 3836). Безопасность вокруг них будут обеспечивать более 14 тысяч спасателей и более 4 тысяч единиц техники, включая 197 плавсредств. Будет оборудовано более 2000 пунктов обогрева. МЧС напоминает, что нужно тепло одеться, не употреблять перед купаньем спиртное, а после не бегать по снегу в плавках, делая бесконечные селфи, это чревато переохлаждением.

Общество Религия Празднование Крещения

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