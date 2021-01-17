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17.01.2021 18:25
Рубрика: В мире

Триста долларов штрафа за "спасибо"

Магазины и общепит Украины обязали перейти только на мову
Текст: Павел Дульман
Украина перешла в режим открытой дискриминации русского языка: вступили в силу соответствующие положения закона № 2704-VII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Теперь за официантами и работниками сферы услуг на Украине будут присматривать "мовные инспекторы". Фото: REUTERS Теперь за официантами и работниками сферы услуг на Украине будут присматривать "мовные инспекторы". Фото: REUTERS
Теперь за официантами и работниками сферы услуг на Украине будут присматривать "мовные инспекторы". Фото: REUTERS

Теперь за русскую речь в сфере обслуживания положены штрафные санкции, которые к 2022 году лишь усилятся.

Фото: iStock
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Зимой 2014 года, в украинских и некоторых отечественных СМИ, были модными высказывания о том, что, мол, майдан не имеет антироссийской направленности, а просто украинцы вместе с проживающими на этой территории русскими восстали против некой абстрактной диктатуры, мешающей ассоциации с Евросоюзом.

Но очень скоро официальный Киев объявил Россию "страной-агрессором", а русский язык, и все российское в принципе, стал насильственно изживаться.

Закон о "державной мове", принятый на закате президентской карьеры Порошенко, был беспрепятственно одобрен его преемником Зеленским и вступил в силу.

С минувшей субботы за слова "здравствуйте" и "спасибо" на русском языке украинский официант, повар, парикмахер, продавец, кассир, менеджер, заправщик, слесарь или банковский клерк рискует получить штраф до 300 долларов в национальной валюте. Вернее, пока речь идет об их нанимателях - юридических лицах. Но с июля следующего года санкции станут персональными. Прочие сферы жизни - образование, реклама, книгоиздательство, СМИ и кинематограф на Украине уже успешно "украинизированы" и зримо деградируют.

За соблюдением чистоты украинского языка будут наблюдать "мовные инспекторы" во главе с "мовным омбудсменом" Тарасом Креминем, который уже опубликовал в социальных сетях и на официальных ресурсах план-схему доносительства на русскоязычных граждан Украины. В распоряжении этого "шпрехен-фюрера" есть 60 "шпрехен-полицаев", которые теоретически должны выявлять и оформлять случаи использования русского языка в бытовом обиходе как административные нарушение. То есть буквально дежурить на кассах супермаркетов в ожидании русского слова.

За слова "здравствуйте" и "спасибо" на русском языке украинский официант, повар, парикмахер, продавец, кассир, менеджер, заправщик, слесарь или банковский клерк рискует получить штраф

Не верно считать, что в украинском обществе не последовало реакции на вступление новых норм в силу. В социальных сетях распространяются методички по сопротивлению украинизации, основанные на ст. 10 Конституции Украины, где говорится о свободе использования языков. Ряд депутатов, в том числе от партии Зеленского "Слуга народа", выступили с инициативой об отмене штрафных санкций. Наконец, сам по себе закон о мове как государственном языке рассматривается Конституционным судом. Другое дело, что эти депутаты находятся в меньшинстве, а Конституционный суд остается сегодня в подвешенном и неработающем состоянии, но совсем по другим причинам.

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Как будет на практике реализовываться чистота "державной мовы" в сервисной сфере покажет ближайшее будущее. По слухам, националисты уже собирают собственные бригады инспекторов для рейдов по супермаркетам юго-восточных регионов. Стабильности и единства украинскому обществу принятый закон точно не добавит. Даже изыскания американского Демократического института (NDI), самого консервативного и авторитетного для украинской власти источника социологии, показали, что больше половины украинцев все равно предпочитают русский в бытовом общении и на работе.

Но больше всего удручает другое: все без исключения украинские политики воспринимают языковую проблему как инструментальную и прикладную. Для Зеленского, если судить по "инсайдам" из офиса, украинизация - это способ отвлечь, переключить общественное возмущение с очередного повышения тарифов ЖКХ, уже вызвавших стихийные протесты в регионах. А для оппозиции борьба за русский язык - это со времен Кучмы благодатная и дежурная тема для повышения рейтингов.

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