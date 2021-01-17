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17.01.2021 19:51
Рубрика: Культура

Кино в цифрах: "Богатырь" против "Чудо-женщины"

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 14-17 января возглавил комикс Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина 1984" - 138 млн руб. и 203,5 млн руб. за 11 дней показов.

Далее следует сказка Дмитрия Дьяченко с бюджетом 650 млн руб. и маркетингом 150 млн руб. "Последний богатырь: Корень зла" - 137 млн руб. и 1 млрд 872 млн руб. на третьей неделе показов.
С 21 января в кинотеатрах можно открыть "Душу"

На третьем месте драматический фильм-катастрофа Алексея Нужного с бюджетом 550 млн руб. "Огонь" - 85 млн руб. и 738.5 млн руб за 25 дней показов.

Четвертая строчка у мультфильма Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: новоселье" - 43 млн руб. и 867,5 млн руб. за 30 дней показов.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд анимация Дарины Шмидт и Константина Феоктистова с бюджетом 180 млн руб "Конь Юлий и большие скачки" - 21 млн руб. и 338,5 млн руб. на третьей неделе показов.

Комедийная мелодрама дебютанта Миши Маралеса с бюджетом 50 млн руб "Не лечи меня" (Россия) собрала за свои первые четыре дня показов в 645 кинотеатрах около 15 млн руб.

Кто точно выиграл этот уик-энд 14-17 января 2021 года - наш "Богатырь" или американская "Чудо-женщина" - мы узнаем уже после полуночи.

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