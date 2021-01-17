Американская фармкомпания Pfizer сократит объемы поставок вакцины от коронавируса в Европу. По данным норвежских СМИ, в компании назвали эту меру временной и объяснили ее реорганизацией мощностей для увеличения объемов производства с 1,3 до 2 миллиардов доз в год. В Pfizer пообещали вернуться к графику поставок до конца месяца.

Между тем жалобы на задержки с поставками вакцины, разработанной Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, звучат все громче. Шесть европейских стран (Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония) направили в Еврокомиссию письмо, выразив обеспокоенность планами компании и потребовав ускорить поставки вакцины. Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс заявил, что задержки неприемлемы и подрывают доверие к вакцинации. Еврокомиссия, со своей стороны, потребовала от Pfizer до конца первого квартала устранить задержки и в полном объеме поставить все предусмотренные контрактом дозы. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что "это очень сложная ситуация, поскольку первые прививки уже сделаны, а значит, сейчас мы обязаны сделать в течение четырех недель следующие уколы".

Тем временем в федеральной базе данных в США уже зафиксировано 55 летальных исходов среди тех граждан, кто был привит от коронавируса вакцинами компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает консервативный портал The Epoch Times со ссылкой на статистику из базы Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), где фиксируются случаи различных побочных эффектов при применении вакцин. Как отмечается в публикации, в некоторых случаях получившие вакцину скончались всего через несколько дней и даже часов после инъекции. Фармацевтические компании не комментировали эти случаи.