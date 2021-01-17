Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены

Пять подсказок родителям будущих первоклашек - проверьте, к какой школе вы прикреплены, ставят ли в школе оценки и подумайте, надо ли вам идти в школу, где год идет за два.

1. Главное для будущего первоклашки - ваша регистрация (лучше постоянная) и закрепление адресов за школами. Не все школы дают информацию по "своим" адресам. Но в распоряжении "РГ" есть подсказка для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Проверьте, к какой школе вы приписаны и какие адреса закреплены за той школой, куда вы хотели бы попасть.

2. Проверьте, нет ли в выбранной вами школе программы "эффективной начальной школы" с ускоренным обучением. Информация об этом обязательно должна быть на официальном сайте школы. Что это за программа? Материал, рассчитанный на 4 года, дети проходят за 3. За первый год обучения дети должны усвоить материал двух классов - первого и второго. Что требуется от учеников? Например, к декабрю в первого года в школе дети должны складывать, вычитать, умножать, делить цифры в пределах ста. В том числе с нулем ( обычно это материал 3-го класс). Вы-то сами помните, что на ноль делить нельзя, а все умноженное на ноль в ответе дает тоже ноль? Такие же высокие требования к чтению и русскому. Справедливости ради заметим, что есть небольшое количество детей, которым такой темп и объем могут подойти. По программе "эффективная начальная школа", например, работает знаменитая 57 московская школа.

3. Поинтересуйтесь, ставят ли в школе оценки. Вы удивитесь, но есть школы, где отменены привычные двойки, тройки, четверки, пятерки. И не только в первом классе. В школе может быть принята восьмибалльная, десятибалльная шкала. Или, допустим, 100-балльная. А может быть, вообще безотметочная система. И это совсем не плохо. И не означает, что детей не оценивают. Оценивают. В том числе, оценку себе дают они сами, понимая, что у них получилось, а что - нет. Особые подходы к отметкам, например, в московской школе №1561, красноярском лицее №9, липецкой школе №2. Наш совет - выбирайте школу без двоек и колов.

4. Спросите на встрече для родителей будущих первоклассников или задайте вопрос онлайн: по каким программам учит школа? Если услышите "Занков", "Эльконин-Давыдов", "Амонашвили", сделайте для себя пометку: это не совсем стандартный, привычный подход: "новая тема, контрольная работа, оценка (от 2 до 5)", а другая модель. Вас многое может удивлять, бывает, что родители не всегда могут помочь с уроками даже в началке, но результат обязательно будет. К сведению, до всех оптимизаций многие сильные школы работали, чаще всего, по этим программам.

5. Первый класс набирают далеко не все школы. Например, нет приема в началку в столичной школе "Интеллектуал". Московская школа 1535 набирает учеников только с 7 класса. Московская школа 179 берет детей лишь с шестого класса.