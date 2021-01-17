Почтовая служба США убрала ящики в крупных городах перед инаугурацией

Почтовая служба США временно убрала ряд почтовых ящиков в нескольких крупных городах в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. Это сделано в целях безопасности церемонии, сообщает телеканал CNN.

"Некоторые почтовые ящики будут отсутствовать по меньшей мере в 17 штатах. В столице почтовые ящики будут либо убраны, либо закрыты на замки. Кроме того, 14 почтовых отделений будут закрыты в день инаугурации", - цитирует РИА Новости представителя Почтовой службы США Дэвида Партенхаймера.

По его словам, распространение мер безопасности на другие города связано с сообщениями о "запланированных протестах или других ситуациях, связанных с большими скоплениями людей".