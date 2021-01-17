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17.01.2021 21:52
Рубрика: Власть

Защита получит больше

Повышены ставки для адвокатов по назначению
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Федеральная палата адвокатов сообщила, что с начала этого года размер базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению составляет 1500 рублей.

Напомним: адвокаты по назначению предоставляются человеку государством. Соответственно, вознаграждение выплачивается им из казны.

В Федеральной палате адвокатов напомнили, что повышение было предусмотрено постановлением правительства в 2019 году, в котором был прописан поэтапный рост базовых ставок для адвокатов по назначению.

Например, с 2019 года базовая ставка за один день участия составляла 900 рублей. С 2020 года - 1250 рублей. В этом году ставка выросла до 1500 рублей. Именно на нее теперь надо ориентироваться.

"Федеральная палата адвокатов РФ сообщает, что решения об изменении базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению не принималось", подчеркивают в ФПА.

Иными словами, какого-то отдельного постановления, отменяющего повышение, не было. Так что новые тарифы автоматически вступили в силу. Если где-то попытаются заплатить адвокату меньше, надо идти в суд.

Фото: iStock
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Как поясняют в ФПА, начиная с 2015 года правительство не проводит индексацию ставки оплаты процессуальных издержек. В сентября прошлого года было принято очередное постановление правительства, продлевающее до 2022 года мораторий на индексацию. Однако, по словам экспертов, речь о другом: по правилам предполагается, что базовые ставки должны ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Иными словами, в 2020 году ставка должна была составить 1250 рублей плюс прибавка с учетом инфляции. Но в связи с мораторием индексации не было. Не будет индексации и в этом году. Это значит, по словам представителей адвокатского сообщества, что базовая ставка в 1500 рублей не увеличится на какие-то инфляционные проценты.

Но само повышение, запланированное ранее, строго говоря, индексацией не является, утверждают в адвокатуре. Оно проводилось и в прошлом, и позапрошлом году, несмотря на мораторий на индексацию. Так что оснований думать, что в счетах все останется по-старому, нет. Если какой-то чиновник попытается заплатить меньше, можно жаловаться в суд.

Миссия адвокатов по назначению - обеспечить конституционное право человека на защиту. Гражданин не должен оставаться один на один со следствием. Если у человека нет средств на своего адвоката, защитника предоставит государство. При этом адвокат обязан работать исключительно в интересах своего подзащитного. А правоохранители не должны никак влиять на выбор кандидатуры адвоката по назначению: придет тот, чья очередь.

Власть Право Проблемы адвокатуры

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