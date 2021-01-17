Преступники стали использовать криптовалюту для оплаты заказных убийств

Криптовалютой в России стали расплачиваться с киллерами за совершенные ими заказные убийства. Об этом рассказал глава отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РФ Константин Комарда. По его словам, следы таких финансовых операций при этом тщательно скрываются.

"Мы расследуем дела в отношении профессиональных злоумышленников, являющихся специалистами в сфере IT-технологий, уверенно чувствующих себя в киберсреде, тщательно планирующих преступления и использующих весь возможный арсенал средств для того, чтобы сохранить свою анонимность и остаться безнаказанными - от VPN-программ до криптовалюты, - сообщил ТАСС Константин Комарда. - Например, по делам о заказных убийствах установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа".

Представитель СКР рассказал о сложностях установления заказчика, отправившего такую оплату. Так как при конвертации криптовалюты в обычную валюту транзакции проводились через 15-20 электронных кошельков, оформленных на посторонних лиц, где тщательно размывались в числе десятков тысяч других операций, прежде чем попадали к конечному получателю. Для анализа всех этих данных необходимо специальное программное обеспечение и привлечение IT-специалистов, пояснил Константин Комарда.

При конвертации криптовалюты в обычную транзакции идут через 15-20 электронных кошельков

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил мнение, что криптовалюту следует признать имуществом. По его словам, это необходимо для расследования уголовных дел, по которым такие активы выступают предметом взятки или хищения. Бастрыкин предложил при участии Росфинмониторинга разработать механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована криптовалюта.

В ноябре 2020 года правительство РФ одобрило законопроект о введении в законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Кроме того, в минфине разработали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Россиян обяжут отчитываться перед налоговиками о получении криптовалюты, сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за год сумма операций превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей.