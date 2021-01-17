Новости

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка IBU в Германии 15:18
РФПИ опроверг данные об отказе Бразилии регистрировать вакцину "Спутник V" 15:18
Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского 14:55
Карелия первой в 2021 году примет передвижной музей "Поезд Победы" 14:44
Число отравившихся водой в Буйнакске превысило 300 человек 14:30
В Госдуме оценили заявление Шредера о причинах воссоединения Крыма с Россией 14:25
В Подмосковье ребенок погиб во время катания с горки 14:10
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 13:57
В Петербурге полицейский и его отец предотвратили убийство блокадницы 13:54
Баскетболисты Краснодара победили нижегородцев на выезде 13:44
Логинов снялся с масс-старта в Оберхофе 13:29
СМИ: "Аякс" отказался отпустить Промеса в "Спартак" 13:16
В Москве два человека пострадали в ДТП в Лефортовском тоннеле 12:53
В Британии подготовят закон о защите памятников от "толпы" 12:40
Генконсул США в Екатеринбурге заявила о продолжении работы дипмиссии 12:33
Глава МИД ФРГ выступил за привилегии для тех, кто вакцинировался от COVID-19 12:10
В Туве при обрушении шахты погиб рабочий 12:07
Бастрыкин взял на личный контроль проверку ситуации с вдовой Николая Крючкова 12:05
В Москве за день выпала треть месячной нормы осадков 11:54
Метель парализовала работу аэропорта Краснодара 11:42
РФПИ опроверг информацию об отказе Бразилии от вакцины "Спутник V" 11:24
В Ставрополе от COVID-19 скончалась известная врач-гастроэнтеролог 11:15
Оперштаб: Еще 4612 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:14
Москва пережила самую холодную ночь зимы 10:54
Вступили в силу ограничения на передачу посылок заключенным 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права
Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 14:55
Рубрика: Власть

Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского

Текст: Кира Латухина
Фото: Юрий Машков/ТАСС Фото: Юрий Машков/ТАСС
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Президент подписал указ о награждении советского дипломата, государственного и политического деятеля Рафика Нишанова орденом Александра Невского.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Путин наградил гендиректора "Россия - страна возможностей"

15 января Нишанову исполнилось 95 лет.

Награда присуждена "за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Нишанов был послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике с 1970 года, с 1978 года - послом СССР в Иордании. В 1985 году стал министром иностранных дел Узбекской ССР, с 1988 по 1989 год - первым секретарем ЦК компартии Узбекской ССР, затем возглавлял Совет национальностей Верховного Совета СССР. С сентября 1991 года был советником президента СССР. С ноября 1991 года вышел на пенсию.

Власть Работа власти Госнаграды Президент Правительство МИД

Главное сегодня

РФПИ опроверг информацию об отказе Бразилии от вакцины "Спутник V"
Ушел из жизни герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин
Шредер: Воссоединение Крыма с Россией вызвано расширением НАТО
Вильфанд: В ближайшие дни морозы охватят большую часть России
Нурмагомедов допустил возвращение в UFC
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году