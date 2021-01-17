Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского

Президент подписал указ о награждении советского дипломата, государственного и политического деятеля Рафика Нишанова орденом Александра Невского.

15 января Нишанову исполнилось 95 лет.

Награда присуждена "за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Нишанов был послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике с 1970 года, с 1978 года - послом СССР в Иордании. В 1985 году стал министром иностранных дел Узбекской ССР, с 1988 по 1989 год - первым секретарем ЦК компартии Узбекской ССР, затем возглавлял Совет национальностей Верховного Совета СССР. С сентября 1991 года был советником президента СССР. С ноября 1991 года вышел на пенсию.