"Берлинский пациент" задержан в аэропорту Шереметьево

В воскресенье вечером в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле сотрудники ФСИН задержали прилетевшего из Берлина блогера Алексея Навального.

Именно о таком развитии событий предупреждали российские правоохранители, заявив еще 14 января, что обязаны предпринять действия по задержанию Навального, чтобы он предстал перед судом. По данным ФСИН, он с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве, дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей.

В пресс-службе также подчеркнули, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным в Симоновский суд Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

Во ФСИН также напомнили, что Замоскворецкий районный суд Москвы 30 декабря 2014 года приговорил Навального к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денег, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Решением Симоновского суда Москвы в августе 2017 года испытательный срок был продлен на год.

Однако, как подчеркнули в тюремном ведомстве, в течение 2020 года были зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока. Он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Однако не сделал этого дважды в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка Навального на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года.

"При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы", - сообщили в пресс-службе УФСИН.

В то же время вызовы Навального в инспекцию были приостановлены на время его лечения в Германии в клинике "Шарите". Однако как стало известно ФСИН в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники "Шарите", Алексей Навальный был выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН.

"Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока", - подытожили в тюремном ведомстве. После чего и последовало направление в суд представления об отмене ему условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

В воскресенье днем немецкие власти проводили российского блогера Алексея Навального в Москву. В аэропорт его доставил полицейский эскорт. Поскольку на горизонте замаячила угроза экстрадировать его как разыскиваемого преступника, блогера проводили с почестями как гостя канцлера Германии. Навального и его жену зарегистрировали на рейс до Москвы сотрудники федеральной полиции Германии. Паспорта вылетающих принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике. Сами супруги Навальные даже не входили в здание аэропорта. На "Ауди" с мигалками их сразу подвезли к самолету. В самолет, вылетающий в Москву, его проводили под надзором немецких спецслужб.