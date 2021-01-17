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17.01.2021 18:58
Рубрика: Спорт

Сальто со снегом

Максим Буров взял "золото" Кубка мира по фристайлу
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Россиянин Максим Буров выиграл соревнования по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Ярославле.

Буров стал лучшим с результатом 127,60 балла. Второе место занял его соотечественник Павел Кротов (120,81). Замкнул тройку швейцарец Ной Рот (120,36). Старший брат Максима Бурова - Илья - стал седьмым (100,00).

Фото: AP Photo
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На двоих у братьев Буровых приличная коллекция медалей. Илья - бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Максим - чемпион мира 2019 года в личных соревнованиях, бронзовый призер ЧМ в командном турнире, обладатель малого Кубка мира сезона 2017/18 в зачете акробатики.

В женских соревнованиях в Ярославле у нас тоже есть медаль. Любовь Никитина завоевала "бронзу", набрав 93,41 балла. Победу одержала австралийка Лаура Пил (96,59), второе место заняла американка Эшли Колдуэлл (96,23).

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