Россиянин Максим Буров выиграл соревнования по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Ярославле.

Буров стал лучшим с результатом 127,60 балла. Второе место занял его соотечественник Павел Кротов (120,81). Замкнул тройку швейцарец Ной Рот (120,36). Старший брат Максима Бурова - Илья - стал седьмым (100,00).

На двоих у братьев Буровых приличная коллекция медалей. Илья - бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Максим - чемпион мира 2019 года в личных соревнованиях, бронзовый призер ЧМ в командном турнире, обладатель малого Кубка мира сезона 2017/18 в зачете акробатики.

В женских соревнованиях в Ярославле у нас тоже есть медаль. Любовь Никитина завоевала "бронзу", набрав 93,41 балла. Победу одержала австралийка Лаура Пил (96,59), второе место заняла американка Эшли Колдуэлл (96,23).