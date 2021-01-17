Москва пережила самую холодную ночь зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Как сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, температура опустилась до минус 21,2 градуса.

Именно такой показатель зафиксировали приборы на метеостанции ВДНХ. Температура оказалась ниже климатической нормы на 9 градусов. Ранее такие морозы фиксировались в феврале 2018 года.

Пик морозов синоптики предрекают 18 января. Местами столбики термометров в столичном регионе могут опуститься до отметки в 30 градусов.