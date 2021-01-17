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17.01.2021 18:57
Рубрика: Общество

Москвичей предупредили о приближающемся "дне холода"

Текст: Александр Мелешенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москвичей на предстоящей неделе ожидают настоящие "температурные горки" - если в понедельник в столице наступят самые холодные сутки за четыре года, то к выходным будет оттепель и столбики термометров остановятся на отметке около нуля градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Сергей Михеев
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"Завтра мы опускаемся на самое дно - самые холодные сутки за последние четыре года, - цитирует его РИА Новости. - И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно. Во вторник нас в ночь на Крещение начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, минус 19 - минус 21 в Москве, минус 18 - минус 23 по области. А днем уже местами начнет срывать небольшой снег, минус 13 - минус 15 в Москве и минус 12 - минус 17 в Подмосковье".

В ночь на среду пройдет небольшой снег, в столице будет минус 16 - минус 18, а днем обещают солнечную погоду без осадков и 9-11 градусов мороза. В ночь на четверг снова без осадков, минус 16 - минус 18, а днем может выпасть небольшой снег, снова чуть потеплеет до минус 8 - минус 10.

В ночь на последний рабочий день прогнозируется минус 2 - минус 7, а днем уже около нуля. Похожая погода сохранится и в выходные, будет даже чуть теплее - около нуля ночью и небольшой плюс днем. Снегопадов вроде тех, что накрыли Москву в последние дни, пока не ожидается, но перед оттепелью сугробы еще немного подрастут, считает Тишковец. В Подмосковье будет похожая погода - температура может разниться в зависимости от конкретной локации.

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