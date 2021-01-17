Открытый "Музей самоизоляции" создал портрет карантина и человека

Выставка и онлайн-проект "Музей самоизоляции" открылись в Музее Москвы. Они стали арт-исследованием пандемии, архивом эмоций, портретом человека на карантине и, похоже, документом эпохи.

Хроника времен, когда люди из-за коронавируса оказались запертыми в четырех стенах, собрана в графике, фотографиях, инсталляциях, спектаклях и видео-сюжетах, личных свидетельствах, самодельных масках, украшениях и дневниках - всем, чем стали для людей 75 дней добровольного заточения в самоизоляции. В проект вошли как артефакты, принесенные в музей людьми, так и работы художников. Все они по-новому взглянули на дом, работу и творчество - на все то пространство, которое заменило среду обитания. Когда 75 дней выходить из дома можно было только в случае нужды - в ближайший магазин, вынести мусор или для прогулки с собакой.

- Идея сохранить уникальный для всех опыт родилась сама собой, - говорит генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова. - Мы понимали, что горожане сидят по домам не просто так. Появились новые правила, люди начали придумывать, как сделать карантинную рутину разнообразней. В итоге работа, как и опыт самоизоляции, оказалась эмоциональной и травматичной.

Трапкова вспоминает как плакала, читая "Дневник санитара" Марии Ионовой-Грибиной, узнавала свои чувства, рассматривая работу Игоря Самолета "Ни юмора, ни чувств. Я выгорел" или гнала панику, читая "Я много плакал и ел картошку фри" Яна Башарина. Еще она вдохновлялась записками хроникера "Правила жизни Ulysses". В музее они собраны в афоризмы-артефакты: "Если вам скучно в четырех стенах и по потолку вы уже ползали, загляните в себя", "Любой неблагоприятный период в жизни можно проспать", "Питайся просто, но сбалансированно", "Не верьте рекламе, просто заведите свои секреты". Еще в музей понесли поделки - карантинное производство украшений, графику, самодельные маски. Так, из выставки получилась архивная документальная работа и художественная психотерапия. Сбор работ и рефлексия помогли понять: вместе со страхами и даже паникой самоизоляции пришла мобилизация.

- И хотя зритель, как свидетель, может сказать, что и у него в квартире такой же музей самоизоляции, мы исходим из того, что у предметов искусства другой визуальный язык, - говорит Дмитрий Ханкин, сооснователь галереи "Триумф". - Он попадает в цель, а домашний артефакт дома может потеряться. Наш язык, верю, цепляет, как минимум, визуально. Может потому, что мы помним: наши рассуждения связаны с тяжелой, нервной и набившей всем оскомину пандемией.

Анна Трапкова тоже подчеркивает, что выставка пошла не только по пути эмоций, хотя стала архивом эмоций, но и дороге социально-антропологического исследования - самовыражения человека в мобилизацию. Поэтому, кажется, получилась и выставка, и богатый материал для продолжения научных работ. Вместе они учат тому, что онлайн, как и пандемия, неплохая наука. Онлайн учит тому, что прийти и посмотреть стало настоящей ценностью, учит ценить возможность выбора, возможность распоряжаться собой в пространстве среды обитания. А пандемия через онлайн научила жить сегодняшним днем. Еще - все равно верить в будущее. Как написал один из авторов дневников "Музея самоизоляции": "Мы обязательно все это переживем, и все будет как раньше. Или лучше".

- Мы продолжаем собирать материал, - делится Анна Трапкова, - потому что работаем не только для сегодняшнего зрителя, но и для того человека, который через 30, 50 или 100 лет будет изучать эти документы и свидетельства. Мы музей, мы должны отвечать за вечность.