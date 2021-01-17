Памятник основательнице Нововоронежа власти решили установить к 250-летию села. Архитектор Александр Жилин создал проект - на нем Аленка выглядела еще более-менее по-человечески. Чертежи передали в частную мастерскую. Там статую сковали из недорогих стальных прутьев, а затем привезли и установили в центре города. На третий день памятник уже без помпы сняли с постамента. "Виноват архитектор. Он составил совершенно студенческий проект, где не соблюдены пропорции. Проект отдали на исполнение кузнецам, изготавливающим кольчуги. Они не имеют представления о том, что такое фигура. А архитектор не контролировал. Поэтому получилось вот это", - заключил воронежский скульптор Юрий Астапченко.