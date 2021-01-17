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17.01.2021 19:12
Рубрика: Культура

Аленка на миллион

Нашумевший памятник выставили на аукцион
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Памятник Аленке выставили на аукцион. Протесты горожан заставили власти убрать жутковатый монумент через три дня после его открытия. Начальная цена скульптуры - миллион рублей, ровно столько заплатила за скульптуру мэрия. Торги по 2,5-метровому арт-объекту назначены на 15 февраля. Сообщить о числе потенциальных покупателей в аукционном доме отказались. В мэрии же похвастались, что им поступили десятки заявок от желающих купить изваяние.
Протесты жителей Нововоронежа заставили власти убрать жутковатый монумент сразу после открытия. Фото: vk.com/club184972505 Протесты жителей Нововоронежа заставили власти убрать жутковатый монумент сразу после открытия. Фото: vk.com/club184972505
Протесты жителей Нововоронежа заставили власти убрать жутковатый монумент сразу после открытия. Фото: vk.com/club184972505

Памятник основательнице Нововоронежа власти решили установить к 250-летию села. Архитектор Александр Жилин создал проект - на нем Аленка выглядела еще более-менее по-человечески. Чертежи передали в частную мастерскую. Там статую сковали из недорогих стальных прутьев, а затем привезли и установили в центре города. На третий день памятник уже без помпы сняли с постамента. "Виноват архитектор. Он составил совершенно студенческий проект, где не соблюдены пропорции. Проект отдали на исполнение кузнецам, изготавливающим кольчуги. Они не имеют представления о том, что такое фигура. А архитектор не контролировал. Поэтому получилось вот это", - заключил воронежский скульптор Юрий Астапченко.

Путеводитель: Где в Москве увидеть необычные памятники
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