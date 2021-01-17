Проезд по двум мостам через Москву-реку ограничили из-за морозов

В Московской области проезд по двум автомобильным мостам ограничен из-за морозов, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Речь идет о Митяевском и Черкизовском мостах через Москву-реку в Коломне. Как отмечают в Минтрансе, выше этих мостов образовались обширные ледяные поля. Это может привести к повреждению конструкций.

"Движение ограничено, чтобы избежать аварийных ситуаций и для предотвратить угрозу жизни", - подчеркивают в министерстве. В дальнейшем власти будут следить за ледовой обстановкой.