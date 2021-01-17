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17.01.2021 23:01
Рубрика: Происшествия

У Парка Горького мужчина провалился под лед

Текст: Ирина Огилько

Вечером 17 января у причала Центрального парка культуры и отдыха имени Горького на лед реки спустился человек и направился к Фрунзенской набережной. Сделав несколько шагов, он провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Фото: Департамент ГО, ЧС и ПБ Москвы
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"Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Крымский мост" заметил спускавшегося к реке мужчину, затем его шаги по льду, - рассказали в пресс-службе. - На станции была объявлена тревога, и дежурная смена спасателей в составе Владимира Иванова и Виталия Мякишева вышла на помощь упавшего в полынью. В 50 метрах от берега спасатели вытащили из полыньи мужчину и доставили на ПСС "Крымский мост".

Как пояснили в пресс-службе, пострадавшему оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину 1992 года рождения.

Несмотря на морозы, лед на Москве-реке в центральной части города города ненадежен. Его регулярно разбивают рестораны-ледоколы, курсирующие по главной артерии города.

При этом, по данным столичных спасателей, на многих водоемах образовался довольно крепкий лед. Но для собственной безопасности выходить на него без крайней необходимости не стоит. Если лед темный и прозрачный - выходить можно. Если белый с желтыми или темными пятнами - опасен для жизни, его толщина менее 7-8 см и может не выдержать вес человека.

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