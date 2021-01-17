Новости

В Гидрометцентре пообещали потепление в Москве до плюс 4 градусов 00:26
У здания парламента Мичигана собрались вооруженные американцы 17.01.2021
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 17.01.2021
У Парка Горького мужчина провалился под лед 17.01.2021
Le Monde: На регулятор ЕС надавили для утверждения вакцины Pfizer 17.01.2021
Байден в первые дни отменит целую серию скандальных указов Трампа 17.01.2021
Прибывающих в Британию могут принудить к карантину в отелях за свой счет 17.01.2021
Вильфанд предупредил о "нервной погоде" на европейской части России 17.01.2021
"Берлинский пациент" задержан в аэропорту Шереметьево 17.01.2021
От COVID умер осужденный за убийство модели продюсер Фил Спектор 17.01.2021
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне, отличившись в игре с "Питтсбургом" 17.01.2021
Проезд по двум мостам через Москву-реку ограничили из-за морозов 17.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 26 тыс. военных 17.01.2021
В Москве "КамАЗ" снес трамвай с рельсов 17.01.2021
В аэропорту Шереметьево произошла протечка воды 17.01.2021
Москвичей предупредили о приближающемся "дне холода" 17.01.2021
На МКАД построят новую развязку 17.01.2021
Захарова: Сторонники Трампа интересуются получением гражданства РФ 17.01.2021
Лив Тайлер рассказала, как тяжело переболела коронавирусом в праздники 17.01.2021
В Москве снова закроют станцию метро "Алма-Атинская" 17.01.2021
Опрос: Трамп имеет мощную поддержку среди республиканцев 17.01.2021
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище 17.01.2021
Египет объявил об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара 17.01.2021
Правоохранители ищут поставщика в Москву 10 млн пар использованных перчаток 17.01.2021
В Буйнакске выписаны 153 госпитализированных из-за отравления водой 17.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 23:56
Рубрика: Общество

Открываются мобильные прививочные пункты

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 7(8358)
Вакцинация против коронавируса в столице сегодня приобретает действительно всеобщий характер. В первом мобильном пункте, который откроется с 10.00 в ГУМе на Красной площади, прививку против вируса может сделать каждый желающий. Как стало известно "РГ", предварительная запись, которая требуется для вакцинации в стационарных пунктах, здесь не нужна - укол сделают в порядке живой очереди.

Словом, все организовано так, как при вакцинации в преддверии обычного сезонного гриппа, когда выездные пункты работают в самых многолюдных местах. На этой неделе таких выездных пунктов будет пока шесть. Причем их работа организована так, чтобы второй компонент прививки люди могли получить в том же месте, где им сделали первый укол. Первым в Москве предложил создать такой пункт художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. Прочитав об инициативе на этот счет Михайловского театра в Санкт-Петербурге, он обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой превратить и "Геликон-оперу" так же в прививочный центр. С сожалением Дмитрий Бертман напомнил, что во время пандемии залы театров заполнены всего на четверть, как важно для всех нас как можно быстрее победить опасную заразу. Вслед за Дмитрием Бертманом о готовности предоставить площади своих театров под мобильные прививочные пункты заявили его коллеги из театра имени Пушкина Евгений Писарев и Владимир Машков из театра Олега Табакова. Инициатива не осталась незамеченной.

Фото: РИА Новости
Корреспонденты "РГ" проверили готовность регионов к массовой вакцинации

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам: "Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могли как можно больше людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах. Помимо ГУМа, они будут работать во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, "Геликон-опере", фудмолле "ДЕПО" и нескольких торговых центрах. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами - семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат".

Сделать прививку против коронавируса можно будет так же в торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", Columbus и "Калейдоскоп".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Главное
Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
У 13 израильтян произошел лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer
Шредер: Воссоединение Крыма с Россией вызвано расширением НАТО
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы