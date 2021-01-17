Вакцинация против коронавируса в столице сегодня приобретает действительно всеобщий характер. В первом мобильном пункте, который откроется с 10.00 в ГУМе на Красной площади, прививку против вируса может сделать каждый желающий. Как стало известно "РГ", предварительная запись, которая требуется для вакцинации в стационарных пунктах, здесь не нужна - укол сделают в порядке живой очереди.

Словом, все организовано так, как при вакцинации в преддверии обычного сезонного гриппа, когда выездные пункты работают в самых многолюдных местах. На этой неделе таких выездных пунктов будет пока шесть. Причем их работа организована так, чтобы второй компонент прививки люди могли получить в том же месте, где им сделали первый укол. Первым в Москве предложил создать такой пункт художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. Прочитав об инициативе на этот счет Михайловского театра в Санкт-Петербурге, он обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой превратить и "Геликон-оперу" так же в прививочный центр. С сожалением Дмитрий Бертман напомнил, что во время пандемии залы театров заполнены всего на четверть, как важно для всех нас как можно быстрее победить опасную заразу. Вслед за Дмитрием Бертманом о готовности предоставить площади своих театров под мобильные прививочные пункты заявили его коллеги из театра имени Пушкина Евгений Писарев и Владимир Машков из театра Олега Табакова. Инициатива не осталась незамеченной.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам: "Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могли как можно больше людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах. Помимо ГУМа, они будут работать во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, "Геликон-опере", фудмолле "ДЕПО" и нескольких торговых центрах. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами - семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат".

Сделать прививку против коронавируса можно будет так же в торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", Columbus и "Калейдоскоп".