В столице завершили первый этап расчистки будущей долины МГУ

Первый освобожденный от строительного мусора участок передан строителям. О ходе работ рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

С конца прошлого года продолжаются работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ и научного комплекса. Сейчас тут работают около 3,5 тысячи человек, примерно полторы тысячи самосвалов, приблизительно 80 экскаваторов различной мощности, бульдозеры.

"Прошло совсем немного времени, и примерно третья часть этих навалов строительного материала, строительных отходов ликвидирована, - сказал Бирюков. - Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Во взаимодействии с Московской областью организованы захоронение и вывоз строительных отходов на полигоны Московской области. Идет вывоз на несколько полигонов. Полностью исключены факты возможного выброса мусора где-то за пределами отведенных для складирования мест. Эта работа находится под четким контролем. Работа будет продолжена до тех пор, пока на выданные отметки мы не выйдем".

Как отметил Бирюков, первый этап этой работы выполнен. Строителям города Москвы коммунальщики передали освобожденные территории (примерно 2,5 гектара), где строители готовят и проводят подготовительные работы к началу строительных мероприятий.

На площадке организовано питание для работающих, организовано медицинское обслуживание, пункты обогрева, диспетчеризация всех потоков.

Работы идут в активной фазе, идут круглосуточно. "На сегодняшний день нельзя сбавлять темпы, чтобы выполнить поставленные задачи и подготовить площадку, - сказал Бирюков. - Это не только освобождение площадки под будущие корпуса, научные корпуса, но и освобождение площадки под будущее благоустройство". Как отметил Бирюков, будет создана комфортная зона, ведь в этом микрорайоне проживает большое количество молодежи.