Вильфанд предсказал Москве минус 28 на Крещение

Температура воздуха в столичном регионе в ночь на Крещение может опуститься до минус 28 градусов. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В большинстве районов Москвы и Подмосковья столбики термометров покажут минус 21-26 градусов. До минус 28 мороз усилится в низинах. Днем 19 января максимальная температура будет минус 15 градусов.

После этого, как ранее предсказывали синоптики, морозы постепенно начнут ослабевать. К концу следующей недели ожидается уже минус 3 -8 градусов.