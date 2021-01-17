Вильфанд: В ближайшие дни морозы охватят большую часть России

В ближайшие дни большинство регионов страны окажутся во власти аномальных холодов. Отклонение от нормы до 15 градусов ждет европейскую территорию страны, на азиатской и вовсе до 18 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

"На шесть-двенадцать градусов ниже нормы будут опускаться температуры в городах Центрального федерального округа. На большей части Приволжского федерального округа тоже минус 20-30, местами до 32 мороза", - цитирует РИА Новости научного руководителя Романа Вильфанда.

Утеплиться придется жителям регионов Северо-Западного федерального округа. Сразу на 7-15 градусов похолодает в Ненецком АО, Республике Коми, в Архангельской, Вологодской и Псковской областях. До середины недели минимальные ожидаемые температуры здесь от минус 23 до 36 градусов.

Аналогичная аномалия просматривается и в Южном федеральном округе. Минимальные значения ожидаются от 15 до 21 градуса мороза. В Северо-Кавказском федеральном округе предвидится температура ниже нормы на 6-12 градусов, минимальные значения прогнозируются до минус десяти. Жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов ожидает погода с 30-42 градусами мороза, отметил синоптик.