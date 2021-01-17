Звонок в класс

В понедельник, 18 января, в школы на очное обучение возвращаются полмиллиона столичных школьников с 6 по 11 классы, которые с октября прошлого года обучались дистанционно. Накануне первого офлайн-звонка, корреспонденты "РГ" выяснили настрой школяров, их родителей и преподавателей, а также готовность самих школ.

- Я рада возвращению в школу. У меня 11 класс - последний, соскучилась по одноклассникам и учителям, поэтому остаток учебного года хочется провести за партой в школе, - рассказала "РГ" ученица школы № 2054 Анастасия Крылова. - У нас школа с театральным уклоном, а творческие уроки воспринимать воочию продуктивнее. Дистанционные занятия меня научили собираться, не отвлекаясь ни на что.

Мама школьницы, Анастасия Крылова, рассказала "РГ", что работает удаленно, поэтому на время обучения из дома удавалось чаще общаться с ребенком. "В обычной жизни у выпускников все набегу: школа, репетиторы, спорт, друзья, - говорит Крылова-старшая. - На разговоры по душам и времени нет".

В столичной семье Приходько два школьника-олимпиадника вернутся с удаленки. "Готова вернуться за парту, хотя дома компьютеров хватало, семья не мешала заниматься, - делится с "РГ" ученица 10 класса школы Центра педагогического мастерства Ульяна Приходько. - Главный плюс дистанционного обучения был в экономии часа на дорогу до школы".

Ее брат, ученик 7 класса школы им А. Боровика, Матвей Приходько отметил, что дистанционка позволила больше времени уделять любимым предметам - истории, географии и биологии. "У меня большой прорыв по этим урокам, но школа - это не только учеба. Я счастлив увидеть своих одноклассников и учителей, - сказал Матвей. - Хотя, опять часть учебного времени будет уходить на разбор поведения класса".

Сами учителя тоже приветствуют возвращение старшеклассников в школы. Более того, по словам преподавателя русского языка и литературы школы № 1547 Людмилы Щербининой, готовы помочь перестроиться ученикам на очные занятия.

"Сложной может быть первая неделя, потом все войдет в привычный режим", - говорит Щербинина. Как рассказала "РГ" ее коллега, учитель русского языка и литературы школы № 1570, эксперт городской комиссии по проверке ЕГЭ Екатерина Филиппова, ничто не заменит очного обучения: хочется увидеть ребят, по выражению глаз понять, усвоена ли тема, как настроение, все ли в порядке. "Надеюсь, что выход с дистанционного обучения пройдет гладко и безболезненно, - рассказала "РГ" Филиппова. - После весеннего дистанта длительный осенне-зимний период был по-своему сложным, но более подготовленным: учителя освоили новые технологии, поэтому уроки стали интереснее. А все необходимые для качественной подготовки ребят к ГИА занятия проводили в полном объеме".

Почти каждый из опрошенных не видел сильных пробелов у учеников в знаниях. Впрочем, для лучшего вхождения в обычный ритм во всех школах провели мониторинг прохождения учебных программ, чтобы выявить дефицит и скорректировать содержание обучения во втором полугодии. Как поделился с "РГ" директор школы № 1580 Сергей Граськин, скорее всего сильных корректировок в их школе не будет, ребята, в целом, успевали проходить программу.

Как прокомментировала "РГ" заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева, благодаря дистанту удалось вовлечь в образовательный процесс всех ребят, находящихся за компьютером дома. "Учителя делали и делают все, чтобы качество образования оставалось высоким. А онлайн-обучение вовсе не означает, что уровень знаний у ребят снизился, - говорит Киселева. - Напротив, дистант дал всем нам возможность не прерывать учебный процесс в столь сложный эпидемиологический период. Серьезным помощником в этом стала "Московская электронная школа" со встроенной системой проведения онлайн-уроков и консультаций, с разработанным учителями и методистами образовательным контентом, который соответствует образовательным программам и стандартам, а также охватывает всю программу обучения видеоуроками, интерактивными приложениями, учебными пособиями, заданиями для подготовки к контрольным, тестовыми заданиями, виртуальными лабораториями, сценариями уроков".

Подготовились к понедельнику и сами школы, обработав помещения дезинфицирующими составами. В каждой школе будет действовать гибкий график начала уроков для классов из разных параллелей. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Места общего пользования оборудованы бесконтактными санитайзерами, утром и в течении дня будет проводиться термометрия бесконтактными термометрами, в классах и кабинетах применяются обеззараживатели воздуха закрытого типа. Если ребенок из класса заболеет, то весь класс на время карантина будет переведен на дистанционный режим обучения до окончания карантина. Также все сотрудники школы и посетители обязательно должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Кстати, заместитель директора психолого-педагогического центра Нина Середенко, посоветовала родителям-читателям "РГ" две меры, которые могут облегчить вхождение ребенка в привычный график. "Ребята на время дистанта могли отвыкнуть от оперативных сборов, поэтому в первое время стоит закладывать дополнительное время на сбор портфеля, завтрака и дорогу до школы, - сказала Середенко. - Еще одним отличным подспорьем будет визуальный распорядок дня. Его можно составить и прикрепить дома перед рабочим столом ребенка или, что более эффективно, загрузить в телефон. В этом распорядке поместите уроки, список дел, дополнительных занятий и прочего. Визуальные подсказки повышают дисциплинированность и помогают грамотно распределять свое время".