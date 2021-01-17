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Рубрика: Общество

Звонок в класс

Текст: Ирина Огилько
В понедельник, 18 января, в школы на очное обучение возвращаются полмиллиона столичных школьников с 6 по 11 классы, которые с октября прошлого года обучались дистанционно. Накануне первого офлайн-звонка, корреспонденты "РГ" выяснили настрой школяров, их родителей и преподавателей, а также готовность самих школ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Я рада возвращению в школу. У меня 11 класс - последний, соскучилась по одноклассникам и учителям, поэтому остаток учебного года хочется провести за партой в школе, - рассказала "РГ" ученица школы № 2054 Анастасия Крылова. - У нас школа с театральным уклоном, а творческие уроки воспринимать воочию продуктивнее. Дистанционные занятия меня научили собираться, не отвлекаясь ни на что.

Фото: iStock
Курганские школьники вернутся на очное обучение с 18 января

Мама школьницы, Анастасия Крылова, рассказала "РГ", что работает удаленно, поэтому на время обучения из дома удавалось чаще общаться с ребенком. "В обычной жизни у выпускников все набегу: школа, репетиторы, спорт, друзья, - говорит Крылова-старшая. - На разговоры по душам и времени нет".

В столичной семье Приходько два школьника-олимпиадника вернутся с удаленки. "Готова вернуться за парту, хотя дома компьютеров хватало, семья не мешала заниматься, - делится с "РГ" ученица 10 класса школы Центра педагогического мастерства Ульяна Приходько. - Главный плюс дистанционного обучения был в экономии часа на дорогу до школы".

Ее брат, ученик 7 класса школы им А. Боровика, Матвей Приходько отметил, что дистанционка позволила больше времени уделять любимым предметам - истории, географии и биологии. "У меня большой прорыв по этим урокам, но школа - это не только учеба. Я счастлив увидеть своих одноклассников и учителей, - сказал Матвей. - Хотя, опять часть учебного времени будет уходить на разбор поведения класса".

Сами учителя тоже приветствуют возвращение старшеклассников в школы. Более того, по словам преподавателя русского языка и литературы школы № 1547 Людмилы Щербининой, готовы помочь перестроиться ученикам на очные занятия.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Сложной может быть первая неделя, потом все войдет в привычный режим", - говорит Щербинина. Как рассказала "РГ" ее коллега, учитель русского языка и литературы школы № 1570, эксперт городской комиссии по проверке ЕГЭ Екатерина Филиппова, ничто не заменит очного обучения: хочется увидеть ребят, по выражению глаз понять, усвоена ли тема, как настроение, все ли в порядке. "Надеюсь, что выход с дистанционного обучения пройдет гладко и безболезненно, - рассказала "РГ" Филиппова. - После весеннего дистанта длительный осенне-зимний период был по-своему сложным, но более подготовленным: учителя освоили новые технологии, поэтому уроки стали интереснее. А все необходимые для качественной подготовки ребят к ГИА занятия проводили в полном объеме".

Почти каждый из опрошенных не видел сильных пробелов у учеников в знаниях. Впрочем, для лучшего вхождения в обычный ритм во всех школах провели мониторинг прохождения учебных программ, чтобы выявить дефицит и скорректировать содержание обучения во втором полугодии. Как поделился с "РГ" директор школы № 1580 Сергей Граськин, скорее всего сильных корректировок в их школе не будет, ребята, в целом, успевали проходить программу.

Как прокомментировала "РГ" заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева, благодаря дистанту удалось вовлечь в образовательный процесс всех ребят, находящихся за компьютером дома. "Учителя делали и делают все, чтобы качество образования оставалось высоким. А онлайн-обучение вовсе не означает, что уровень знаний у ребят снизился, - говорит Киселева. - Напротив, дистант дал всем нам возможность не прерывать учебный процесс в столь сложный эпидемиологический период. Серьезным помощником в этом стала "Московская электронная школа" со встроенной системой проведения онлайн-уроков и консультаций, с разработанным учителями и методистами образовательным контентом, который соответствует образовательным программам и стандартам, а также охватывает всю программу обучения видеоуроками, интерактивными приложениями, учебными пособиями, заданиями для подготовки к контрольным, тестовыми заданиями, виртуальными лабораториями, сценариями уроков".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Подготовились к понедельнику и сами школы, обработав помещения дезинфицирующими составами. В каждой школе будет действовать гибкий график начала уроков для классов из разных параллелей. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Места общего пользования оборудованы бесконтактными санитайзерами, утром и в течении дня будет проводиться термометрия бесконтактными термометрами, в классах и кабинетах применяются обеззараживатели воздуха закрытого типа. Если ребенок из класса заболеет, то весь класс на время карантина будет переведен на дистанционный режим обучения до окончания карантина. Также все сотрудники школы и посетители обязательно должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Кстати, заместитель директора психолого-педагогического центра Нина Середенко, посоветовала родителям-читателям "РГ" две меры, которые могут облегчить вхождение ребенка в привычный график. "Ребята на время дистанта могли отвыкнуть от оперативных сборов, поэтому в первое время стоит закладывать дополнительное время на сбор портфеля, завтрака и дорогу до школы, - сказала Середенко. - Еще одним отличным подспорьем будет визуальный распорядок дня. Его можно составить и прикрепить дома перед рабочим столом ребенка или, что более эффективно, загрузить в телефон. В этом распорядке поместите уроки, список дел, дополнительных занятий и прочего. Визуальные подсказки повышают дисциплинированность и помогают грамотно распределять свое время".

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