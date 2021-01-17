К середине лета на Сахалине появится коллективный иммунитет к COVID-19

К концу июня число жителей Сахалина и Курил, вакцинированных от нового коронавируса, позволит очень близко подойти к выработке коллективного иммунитета. Значит, можно будет задуматься о снятии тех или иных ограничений. Таковы планы властей Сахалинской области. А чтобы они стали реальностью, в регионе раньше назначенного срока, еще 15 января, приступили к массовой вакцинации населения.

На островах наблюдается и чувствуется усталость от пандемии. Люди хотят скорейшего возвращения к привычной жизни - без запретов и ограничений. Вместе с тем, важно к этому относиться разумно, последовательно и поэтапно. И спешить не надо, и опаздывать нельзя.

Вакцинация - единственно верный путь возвращения к прежней жизни. Только когда прививки сделает существенное число жителей региона, можно будет говорить о выработке коллективного иммунитета, двигаться дальше, ослабляя профилактические и ограничивающие меры.

Как человек, сам в тяжелой форме переболевший коронавирусом, я абсолютно уверен, что те люди, которые в полном объеме пройдут эту процедуру, не будут подвержены риску заразиться опасным заболеванием. А оно действительно опасное. Поверьте мне, мужчине крепкого телосложения, который никогда до этого в своей жизни не брал больничный лист.

В эти выходные в Сахалинскую область поступила очередная крупная партия вакцины - девять тысяч комплектов. За декабрь-январь от коронавируса привьются около 20 тысяч сахалинцев и курильчан. Прогнозируется, что в дальнейшем область будет получать до 20 тысяч вакцин ежемесячно. Это означает, что кконцу июня регион выйдет на 100 тысяч привитых жителей Сахалина и Курил.

Сейчас пункты вакцинации развернуты в поликлиниках городов и районных центров. К стационарным добавятся мобильные, которые планируют использовать в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Во всех своих информационных сообщениях региональное правительство подчеркивает, что вакцинация - дело сугубо добровольное, принуждать к ней никто и никого не имеет права. Выбор - за людьми. Просто, как мне кажется, между более быстрыми темпами вакцинации и возвращением к привычному укладу жизни существует прямая зависимость.

В первую очередь в регионе проводилась вакцинация тех, чья работа связана с большим количеством контактов с людьми - учителей, врачей и других людей из групп риска. А перед Новым годом открылась запись на вакцинацию для всех желающих. Изначально запись шла по месту прикрепления, сейчас же можно позвонить на "горячую линию" колл-центра Минздрава Сахалинской области (1-300) и оставить информацию о желании записаться.

Распределение вакцин на территории будет происходить в соответствии с реальной потребностью населения: где-то люди уже созрели к вакцинации, а где-то еще думают. При этом, по моей оценке, в регионе сохраняется самое внимательное и трепетное отношение к развитию ситуации с коронавирусом.

Всю необходимую медицинскую помощь заболевшие граждане будут получать, как и получали, своевременно и в полном объеме. Сохраняются и будут сохранены столько, сколько потребуется, профилактические меры. Функционирует и, как заверяет Минздрав, если это потребуется, будет дополнительно развернута система по реабилитации здоровья тех граждан, которые перенесли заболевание в тяжелой форме.

Бейдж - в стадии обсуждения

Что касается бейджей. Во всем мире сейчас ведется широкое обсуждение, как выходить из корона-кризиса и каким мир будет после этой пандемии. Сахалин тоже включился в дискуссию. Очень хорошо, что такое обсуждение началось. Да, не обошлось без интерпретаций, домыслов и даже совершенно неуместных толкований. Так бывает в любой действительно стоящей дискуссии. Однако факт остается фактом: внедрение "иммунных паспортов" или их аналогов - вопрос времени. Но важно реализовывать такие инициативы, не ущемляя права граждан.

Неважно как будет называться этот документ - паспорта вакцинации, сертификаты, бейджи или иные формы. Главным является, как сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, целый комплекс мер, направленных на нормализацию жизни, возвращение к привычному укладу, поэтапное снятие ограничений. Поэтому пока на Сахалине инициатива с иммунными паспортами обсуждается как идея, требующая еще осмысления, оценки специалистов, широкого общественного обсуждения. Всему - свое время.

Подробнее о том, как началась массовая вакцинация от коронавируса в регионах России, читайте в ближайшем номере "Российской газеты".