В понедельник во всех регионах начинается массовая вакцинация от ковида. Готовность некоторых из них проверили корреспонденты "РГ". И обнаружили, что кое-где работа уже идет полным ходом.

Правда, пока нет четкого и единого определения, что считать массовой вакцинацией. Регионы сами определяют для себя ее границы. Кто-то расширяет списки профессий, добавляет граждан 60+. А кто-то ставит цель - сделать прививку всем желающим от 18 лет, если у них нет противопоказаний. Только с таким подходом, считают в регионах, можно добиться массового иммунитета к ковиду. Однако эти планы могут натолкнуться как минимум на пять преград. Но их можно преодолеть.

Итак, еще 13 января началась массовая запись нижегородцев, желающих сделать прививку. К концу недели в списке уже было 13 тысяч человек, поделился губернатор Глеб Никитин. До этого в регионе прививали лишь медиков, работников образования, социальной сферы и волонтеров.

В Сахалинской области массовая вакцинация началась 15 января. Ее планируют проводить не только в поликлиниках, но и в передвижных пунктах. Это позволит увеличить охват жителей прививочной кампанией. Также для отдаленных населенных пунктов организуют доставку в районные центры.

Но не везде удастся "с низкого старта" приступить к массовой вакцинации. В Калининградской области пока прививки ставят только жителям в возрасте до 60 лет, входящих в самую высокую группу риска: врачам, учителям, соцработникам.

"К более массовой вакцинации мы сможем перейти не раньше февраля", - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Сейчас к проведению вакцинирования готовы девять медучреждений. К февралю этот перечень будет расширен, чтобы жителям муниципалитетов не пришлось ездить в Калининград на прививку".

Также, отметил глава региона, вакцина относительно сложная в плане хранения. Поэтому необходимо дополнительное холодильное оборудование. Его сейчас закупают. Этим срочно занимаются и в других регионах.

В Краснодарском крае - другая проблема. Для вакцинации здесь определили 97 больниц и поликлиник. Теоретически любой может позвонить по телефону в одну из них и прийти на прием к терапевту. Затем получить первую дозу вакцины, а через 21 день - вторую. Но на практике не всё так просто.

Учитывая временную нехватку медиков (многие сами болеют), врачи часто принимают пациентов из расчета - один терапевт на три кабинета. В таких обстоятельствах трудно гарантировать, что прививки смогут быстро получить все желающие.

На Сахалине главной проблемой считают недостаточную степень доверия к вакцине. Многие опасаются проходить на прививку. А некоторые даже пропагандируют в соцсетях отказ от нее. Власти вынуждены проводить разъяснительную работу.

Они активно призывают всех, у кого нет противопоказаний, сделать прививку. А работодателям рекомендуют провести организованную вакцинацию всего коллектива на работе. Тогда предприятие объявят "зеленой зоной". И там будут значительно ослаблены ограничения. "Мы должны получить коллективный иммунитет, - поясняет губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. - За нескольких месяцев необходимо привить большинство жителей области. Наша задача - создать "зеленые зоны" в магазинах, школах, спортивных учреждениях".

При любом раскладе решающим фактором победы над ковидом остается сама вакцина. Вернее, ее наличие. Регионы ждут новых поставок

В Нижегородской области земляки агитируют друг друга. Что, кстати, очень эффективно. Советуем взять на заметку. "Привиться проще, чем лечиться, - общается Андрей Соломин с земляками в соцсетях. - Не вижу причин медлить. Много знакомых серьезно переболело, а кто-то умер, к сожалению. Увы, много и тех, кто не доверяет прививке и не боится ковида. Наверное, это самая большая их проблема".

Однако при любом раскладе решающим фактором победы над ковидом остается сама вакцина. Вернее, ее наличие. Регионы уже всё рассчитали.

В январе в Нижегородскую область должно прибыть более 150 тысяч доз, а на пик вакцинации регион рассчитывает выйти к маю. На Сахалин планируется с февраля ежемесячно доставлять по 20 тысяч доз. И тогда приблизиться к массовому иммунитету удастся в июне.

В Иркутске прививочные пункты будут развернуты во всех муниципалитетах, сообщил глава минздрава области Яков Сандаков. С вакциной пока проблем нет. В регион поступило более 8 тысяч, и только 2 тысячи использованы. Но впереди - массовая вакцинация.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что получено 19 тысяч доз. И до начала февраля край получить еще более 200 тысяч. Однако для Кубани, обращают внимание специалисты, где численность населения около 6,4 миллиона человек, такое число доз при массовой вакцинации - капля в море.

В Петербурге сейчас приоритет - группам риска по профессиям. Поставки вакцины пока меньше потребности, так что обеспечить всех желающих пока нет возможности. В городе считают: темпы их массовой вакцинации, прежде всего, будут зависеть от поставок вакцины. На днях пришло 20 тысяч доз "Спутника V", еще 68 тысяч ожидается до конца января. И тогда с февраля начнут прививать всех после 18 лет.

Ждут в полной готовности вакцину и в Ленобласти. О возможности массовой записи будет сообщено дополнительно.

Возможно, гражданам, пришедшим на прививку, придется некоторое время подождать, предупреждают в Петербурге. Вакцина поступает во флаконах по 5 доз. И нужно, чтобы пять человек шли друг за другом без перерыва. Если один человек не пришел или не прошел медосмотр, срочно приглашают кого-то из листа ожидания.

И здесь уже все зависит от дисциплинированности прививающихся, считают в Ленобласти. Люди должны помнить: если они вовремя не придут и не удастся найти им замену, их доза "испортится" - ее положено списать. Значит, кому-то придется дольше ждать прививки и рисковать своим здоровьем.

Также и на втором этапе вакцинации. Необходимо срочно сообщать в прививочный пункт, если у вас заложило нос, заболела голова, нарушился сон, предупреждают в Нижегородской области.

Тогда прививку перенесут на более позднее время. А на место заболевшего пригласят другого. И главная цель - выработка массового иммунитета к ковиду - станет еще на один шаг ближе. Ваш шаг.