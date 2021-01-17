В Башкирии два человека погибли в ДТП

В Белорецком районе Башкирии в аварии погибли два молодых человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло около двух часов дня по московскому времени на шестом километре автодороги Белорецк - Уткалево. Автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял 28-летний местный житель, столкнулся с грузовым автомобилем "Урал-4320", за рулем которого был 25-летний водитель.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир из Белорецкого района скончались на месте происшествия.