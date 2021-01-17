В Татарстане двое детей и двое взрослых погибли при пожаре

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по республике, сообщение о ЧП в одном из бревенчатых коттеджей села Пятидворка поступило в 8.52. Районные подразделения пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара 1 БИС.

К прибытию первых расчетов в доме наблюдалось сильное задымление, открытое горение при этом отсутствовало. Площадь пожара составила всего шесть квадратных метров.

В помещениях пожарные обнаружили тела мужчины и двоих мальчиков 2008 и 2012 годов рождения. Еще один мужчина находился в бессознательном состоянии: он скончался в машине скорой помощи.

По данным спасателей, коттедж использовался под дачу, погибшие приезжали на выходные. Причина трагедии устанавливается.