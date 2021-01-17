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17.01.2021 04:27
Рубрика: Общество

На юг Западной Сибири пришло аномальное тепло

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На смену трехнедельному аномальному холоду на юг Западной Сибири пришло аномальное тепло. В ближайшие пять дней жителей региона ожидает комфортная погода, рассказали в Гидрометцентре страны.

Фото: РИА Новости
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"Регион отдохнет от суровых морозов, поскольку сейчас там воцарилась мягкая-мягкая зима. В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях температура будет выше нормы в среднем на четыре-десять градусов", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Сорока градусные холода сменит температура с максимальным минусом от 5 до 13 градусов в дневные часы. Потепление ощутят также жители Красноярского края и республики Хакасия. А вот на севере Западной Сибири и Красноярского края все также будет морозить. В Ямало-ненецком АО, Эвенкии, на Таймыре температура будет опускаться до минус 40-45 градусов.

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