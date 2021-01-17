В Новосибирской области в 2023 году пройдут основные соревнования Молодежного чемпионата мира по хоккею. Благодаря этому регион получил серьезную поддержку федерального центра на строительство крупных инфраструктурных объектов, которые улучшат транспортную доступность к ледовой арене. В их числе 14-я станция Новосибирского метрополитена "Спортивная".

Последний раз в Новосибирске вводили в эксплуатацию станцию метро в 2010 году. Собственно, "Спортивная" была задумана еще в советское время. Но что-то пошло не так. В итоге на правом берегу возвели станцию "Речной вокзал", на левом - "Студенческую", а "Спортивная", которой определили место на левом берегу, до "Студенческой", так и осталась законсервированным проектом. По сути, сейчас на Ленинской ветке возводится только станция без увеличения протяженности подземного пути. Стоимость всего станционного комплекса составляет 2,7 миллиарда рублей. Срок сдачи намечен на лето 2022 года.

- Строительство станции метро "Спортивная" идет по графику. В феврале ожидаем поставку лифтов для маломобильных граждан, в июне придет первая партия эскалаторов, - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сегодня завершены основные строительные работы: возведены стены, кирпичные перегородки, перекрытия, смонтировано отопительное и вентиляционное оборудование. В скором времени станцию подключат к теплу. Как сообщил начальник муниципального управления дорожного строительства Юрий Демин, состоялся конкурс на поставку эскалаторов. Стоимость этого оборудования составляет большую часть финансовых затрат, запланированных на строительство метро в этом году. Всего на новой станции появятся двенадцать высокотехнологичных эскалаторов, которые будут работать на четырех выходах. Такими же оборудованы станции метро в Риме, Париже и других крупных европейских городах.

В процессе обсуждения фасадов выяснилось, что на станциях метрополитена запрещено делать их стеклянными. Поэтому принято решение о металлических конструкциях.

- Это современное решение. Фасады должны быть увязаны с общим видом будущей ледовой арены. Однако от первоначальных планов сделать их стеклянными пришлось отказаться, так как это недопустимо по нормативам, - сказал главный архитектор города Александр Ложкин.

На новой станции новосибирской подземки ожидают до 8-10 тысяч человек в сутки

Предполагается, что с вводом "Спортивной" нагрузка на левобережные станции метро значительно уменьшится за счет перераспределения пассажирских потоков. На новой станции ожидают до 8-10 тысяч человек в сутки.