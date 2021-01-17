В Новосибирске проверят инцидент с избиением ребенка на горке

Сотрудники Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводят доследственную проверку по сообщению СМИ. Речь идет о возможном избиении ребенка на ледяной горке.

- В СМИ размещена информация о том, что мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел на горке, расположенной в Кировском районе. По словам очевидцев, отец одного из мальчиков повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока он избивал ребенка.

- По данному факту Следственное управление СК РФ по Новосибирской области устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Паблик "АСТ-54" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области сообщил, что мама побитого мальчика обратилась в полицию. Потерпевшей стороне выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, в результате которой будет установлен нанесенный здоровью ребенка вред. Второй мальчик, участвующий в конфликте, также получил травмы. Он обратился в больницу, а его родители с заявлением - в правоохранительные органы.