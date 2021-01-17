В Новосибирске проверят инцидент с избиением ребенка на горке

Новости

В Москве за день выпала треть месячной нормы осадков 11:54
Метель парализовала работу аэропорта Краснодара 11:42
РФПИ опроверг информацию об отказе Бразилии от вакцины "Спутник V" 11:24
В Ставрополе от COVID-19 скончалась известная врач-гастроэнтеролог 11:15
Оперштаб: Еще 4612 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:14
Москва пережила самую холодную ночь зимы 10:54
Вступили в силу ограничения на передачу посылок заключенным 10:53
Скончался посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов 10:29
Джулиани заявил о своем участии в защите Трампа от импичмента 10:26
Доктор Мясников назвал главную ошибку при лечении COVID-19 дома 10:25
В Индии открыли комплекс памяти убийцы отца нации Махатмы Ганди 10:24
Вильфанд предсказал Москве минус 28 на Крещение 10:17
В Москве школьникам разблокируют соцкарты 09:59
Шредер: Воссоединение Крыма с Россией вызвано расширением НАТО 09:29
Холлоуэй победил Каттара, установив рекорд UFC по количеству ударов 08:57
В Европе заявили о способности "Спутника V" подавить пандемию COVID-19 08:45
К берегам Камчатки подойдут волны высотой с трехэтажку 08:43
Капризов снова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в овертайме 08:29
Дубли Панарина и Бучневича испортили дебют Сорокина 08:18
Психолог рассказала, как школьникам адаптироваться к возвращению за парты 08:00
Почтовая служба США убрала ящики в крупных городах перед инаугурацией 06:39
Вильфанд: В ближайшие дни морозы охватят большую часть России 05:58
СМИ: Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек 04:56
На юг Западной Сибири пришло аномальное тепло 04:27
Российские военные провели гуманитарную акцию в Алеппо 03:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права
Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 11:33
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске проверят инцидент с избиением ребенка на горке

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Сотрудники Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводят доследственную проверку по сообщению СМИ. Речь идет о возможном избиении ребенка на ледяной горке.

В Петербурге две семьи подрались на детской площадке

- В СМИ размещена информация о том, что мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел на горке, расположенной в Кировском районе. По словам очевидцев, отец одного из мальчиков повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока он избивал ребенка.

- По данному факту Следственное управление СК РФ по Новосибирской области устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Паблик "АСТ-54" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области сообщил, что мама побитого мальчика обратилась в полицию. Потерпевшей стороне выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, в результате которой будет установлен нанесенный здоровью ребенка вред. Второй мальчик, участвующий в конфликте, также получил травмы. Он обратился в больницу, а его родители с заявлением - в правоохранительные органы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

РФПИ опроверг информацию об отказе Бразилии от вакцины "Спутник V"
Вильфанд: В ближайшие дни морозы охватят большую часть России
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
Нурмагомедов допустил возвращение в UFC
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни