В Туве при обрушении шахты погиб рабочий

Обрушение выработки произошло на одной из шахт в Тоджинском районе Тувы. В результате под завалами горной массы погиб один из сотрудников китайского предприятия, сообщает служба ГО и ЧС по республике.

- Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находились три работника, двое из которых вышли самостоятельно. Тело пропавшего без вести без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели. На данный момент все работники шахты, в том числе аварийного участка, эвакуированы на поверхность, - рассказали в ГУ СК по республике.

Всего в момент аварии, по информации спасательных служб, на выработке находились 42 сотрудника. Погибшим оказался гражданин Китая.

ГУ СК по региону начал проверку по факту произошедшего. Как пояснили в ведомстве, следователи изучают наличие в случившемся на шахте признаков части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.