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17.01.2021 14:48
Рубрика: Происшествия

Врач из Кемерова спас девочку в летевшем с Кубы лайнере

Текст: Наталья Решетникова
Врач-анестезиолог и реаниматолог Василий Жданов из Кемерова, а также гинеколог Юлия из Челябинска спасли жизнь шестилетней девочке, которая ощутила резкую боль в ноге во время полета.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В Петербурге полицейский и его отец предотвратили убийство блокадницы

Boeing 777 выполнял рейс Кайко-Коко (Куба) - Москва (аэропорт Шереметьево).

На своей странице в Instagram врач Василий Жданов написал, что у девочки случился анафилактический шок, до этого она жаловалась на боль в ноге. Родители дали ей половину таблетки "Пенталгин".

По словам реаниматолога, после взлета у ребенка развилась клиника анафилактического шока (одышка смешанного характера, сыпь на теле, тахикардия, нитевидный пульс, спутанность сознания, психомоторное возбуждение).

Врач незамедлительно предпринял действия. Через 10 минут наметилось улучшение самочувствия девочки, через 15 минут у нее прояснилось сознание и прекратилась одышка. Ребенок уснул.

"Мы в этот момент летели над Атлантическим океаном", - добавил врач.

Он поблагодарил за помощь гинеколога из Челябинска, которая четко, быстро и спокойно набирала лекарства, а также супругу, которая "уверенно ассистировала".

Жданов отметил, что члены экипажа воздушного судна Nordwind Airlines быстро принесли врачебную сумку, в которой было все необходимое.

"Это было важнее всей Кубы", - подчеркнул медик.

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