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17.01.2021 11:15
Рубрика: Общество

В Ставрополе от COVID-19 скончалась известная врач-гастроэнтеролог

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)

Руководитель гастроэнтерологического отделения городской больницы № 2 в Ставрополе Татьяна Удовиченко скончалась от осложнений коронавируса. Об этом сообщили ее родственники. Женщина рассказывала о течении болезни на своей странице в Instagram.

- Кризис еще не миновал. Это не грипп, это жесть, - писала Удовиченко в начале января, призывая носить маски. - У всех есть мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры... Помогите им выжить.

Позднее врача госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья, но победить болезнь не получилось.

Татьяна Удовиченко посвятила профессии медика 30 лет, 15 из них заведовала гастроэнтерологическим отделением. Также женщина преподавала будущим врачам в Ставропольском государственном медуниверситете.

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