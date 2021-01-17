Приложение для мобильных телефонов, через которое можно заказать поездку на такси, создал в Ставрополе Союз профессиональных водителей. Пассажирам гарантируют надежного перевозчика. Водители же будут получать заказы без агрегаторов, которые берут процент за свои услуги.

Впервые об этой идее заговорили в декабре 2019 года, когда водители такси в Ставрополе пожаловались на условия, которые предлагали популярные агрегаторы. Как рассказывает председатель правления союза Евгений Кочергин, к таким приложениям много вопросов. "Зарегистрироваться в программе и выйти на линию сейчас может кто угодно. По закону у водителя должна быть лицензия, но на нее часто закрывают глаза. У нас любой автовладелец может подработать таксистом, к пассажирам приезжает даже человек с минимальным стажем вождения. Были случаи, когда люди работали по поддельным аккаунтам".

Конечно, пассажирам удобнее вызывать такси через приложение, а не с помощью звонка в диспетчерскую. Тем же, кто работает легально, приходится трудиться по 12-16 часов. Агрегаторы позиционируют себя как компании, которые оказывают лишь информационные услуги, а цену поездки, мол, устанавливают сами водители. Но с каждого заказа агрегатор забирает себе около 20 процентов. В итоге водителю достаются крохи. Так и появилась идея - разработать свое приложение и не брать комиссию с водителей за полученные заказы, цену же поездки установить такую же, как на других платформах. Для клиентов плюс здесь в том, что к ним приедет водитель с лицензией, состоящий в союзе. Никто другой пользоваться данной программой не сможет.

Деньги на разработку мобильного приложения собрали сами таксисты. Пока вызвать машину можно лишь в Ставрополе

Приложение уже работает. "В программе зарегистрированы около 200 водителей. Они используют приложение наряду с другими. И когда поступают заказы, выезжают к клиентам. Расплачиваться пока можно только наличкой, но безналичную оплату в скором времени тоже введем", - добавил Евгений Кочергин. Он также сообщил, что все средства на разработку программы собрали сами таксисты, которые состоят в союзе. Пока вызвать машину можно лишь в Ставрополе. Но идеей уже заинтересовались коллеги из других городов. Чтобы добавить в приложение новый населенный пункт, нужно обратиться к IT-разработчикам, расходы составят около 20 тысяч рублей. Деньги небольшие, но собирать их приходится долго. "В любом случае мы намерены продвигать наш сервис дальше, чтобы исключить из системы агрегаторов как лишний элемент", - заключил председатель союза.