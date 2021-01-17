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17.01.2021 14:44
Рубрика: Общество

Карелия первой в 2021 году примет передвижной музей "Поезд Победы"

Текст: Владимир Емельяненко

Музей на колесах "Поезд Победы", который посвящен основным вехам Великой Отечественной войны, прибывает в Петрозаводск. Карелия первой в 2021 году примет поезд-музей. Экспозиция уникального поезда будет открыта с 10 утра и до 18.15 вечера 19-22 января на железнодорожном вокзале города Петрозаводска.

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
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Поезд-музей насчитывает восемь вагонов. Каждый вагон-инсталляция - это интерактивный рассказ-демонстрация о довоенной жизни страны, показ жизни в военных окопах, блокады Ленинграда, карт Победы. Две основных экспозиции поезда - спальные вагоны для передвижения и вагон-"санитарная часть", где врачи оперировали раненых в пути. Сопровождает всю экспозицию в аудиогиде голос машинистки Лидии, участницы военных событий, которую озвучила актриса Екатерина Гусева.

Как сообщает пресс-служба главы республики Карелия, из-за пандемии и сложной эпидемической обстановки группы для посещения передвижной экспозиции "Поезда Победы" будут сформированы из расчета одновременного нахождения в восьми вагонах не более 30-40 человек. Разумеется, в масках и перчатках. "Запуск малых групп по пять человек будет производиться из первого вагона с интервалом каждые пять минут", - сообщает пресс-служба. Сопровождать посетителей выставки и помогать в организации термометрии будут прошедшие обучение волонтеры Карелии из движения "Волонтеры Победы".

Справка "РГ"

Музейный проект "Поезд Победы" разработан и реализован творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и движением "Волонтеры Победы".

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